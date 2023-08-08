İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı sonra erdi. Toplantının bitmesinin ardından alınan kararlar şaşırttı.

Toplu ulaşım ücretlerine %51,5 oranında zam geldi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,5 zam yapılmasını teklif etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin zam teklifi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın şerhiyle oy çokluğu ile kabul edildi.

Metrobüs 22 TL Oldu

Yapılan zamla birlikte 9.90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi. Öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye yükseldi.

Minibüs ücretleri de gelen zamla birlikte mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek. Minibüs öğrenci ücreti ise 8 TL olarak belirlendi.

Okul Servisi’de Zamdan Nasibini Aldı

Okul servisi 0-1 KM aylık ücreti 792 TL’den 1200 TL’ye, personel servis ücretleri de 10-17 koltuk kapasiteli taşıt 422,40 TL’den 640.40 TL’ye yükseldi.

Taksi Ücretleri Dudak Uçuklattı

Ekonomik buhranın olduğu şu zamanlarda, zam’ın gelmediği bir sen kalmıştın dedirtti. İstanbul’da ulaşıma zam gelmesiyle birlikte taksi fiyatlarına da güncelleme geldi. Buna göre taksi indi bindi fiyatı 70 TL’ye çıkarıldı.