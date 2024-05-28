Bilecik’te, domates, patlıcan, kıl biber ve kapya biberden oluşan 43 bin 500 adet sebze fidesinin ücretsiz dağıtımında uzun kuyruklar oluştu.

Bilecik Belediyesi tarafından ’Herkese Fide’ sloganıyla gelenek haline getirilen törende on binlerce fide hazırlandı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Başkan Yardımcısı Güven Sönmez ve birim müdürleri, Atatürk Parkı’nda arasında domates, biber ve patlıcandan oluşan fideleri vatandaşlara dağıttı. Sebze fidelerini almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu ve dağıtım bir saatte bitti.

"Topraklarımıza bereket gelsin, sağlıklı ürünler yetiştirmeye devam edelim"

Vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve görüşlerini de dinleyen Başkan Subaşı, ‘’Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarımıza fide dağıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün 43 bin 500 adet fideyi vatandaşlarımızla buluşturduk. Fidelerimiz arasında domates, patlıcan, kıl biber ve kapya biber var. Topraklarımıza bereket gelsin, sağlıklı ürünler yetiştirmeye devam edelim" dedi.

Vatandaşlar da her yıl yapılan fide dağıtımından duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.