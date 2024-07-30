Total Hangi Ülkenin

Hangi Ülkenin: Fransa

Şirket Tipi: Anonim Şirket

Kuruluş Tarihi: 1924

Kurucusu: Ernest Mercier

Konumu: Tour Total, Courbevoie, Fransa

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Önemli Kişiler: Christophe de Margerie (başkan ve CEO), Patrick de la Chevardière (CFO)

Alan: Petrol Endüstrisi

Ürün: Petrol ve gaz arama ve üretimi, doğal gaz ve LNG ticareti ve taşımacılığı, petrol arıtımı, kimyasallar

Hizmetleri: Benzin İstasyonları

Çalışan Sayısı: 92.855

Resmi Sitesi: www.total.com.tr

Total Hakkında Bilgi

Total SA, merkezi Fransa’da bulunan çok uluslu bir petrol şirketidir. Dünya üzerinde “Süper büyük” 6 petrol şirketinin arasında yer almaktadır. Total şirketinin ana merkezi Paris yakınlarındaki Tour Total adlı binada bulunmaktadır. Total, dünya çapında hizmet veren bir şirkettir. 92 bin çalışana sahip olan total Petrol Endüstrisi alanında hizmet vermektedir. Tüm dünya tarafından tanınan ve bilinen bir şirket haline gelmiştir. Dünyada en çok gelir sağlayan şirketlerin arasına girmeyi başarmıştır. Tüm dünya ülkelerinde bulunan benzin istasyonları Totalin bir dünya devi haline gelmesine büyük katkı sağlamıştır. Toal, Petrolün dışında yağda üretip satmaktadır. 1924 yılında kurulan Total şirketinin resmi internet sitesine www.total.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Total şirketi ülkemizde de çok popüler hala gelmiş bir petrol şirketidir. Uygun fiyatları ve kaliteli yakıtları ile sevilen bir şirket haline gelmiştir.

Total’in Tarihi

Şirket, I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuştur. O dönemki Fransa başbakanı Raymond Poincaré, Fransız bir petrol şirketi kurma düşüncesiyle Royal Dutch Shell’in teklifini reddetmesinden sonra, Poincaré’nin Albay Ernest Mercier’e emri üzerine, 28 Mart 1924’de Compagnie française des pétroles (CFP) adıyla kurulmuştur. 1991’de şirketin adı Total olarak değişmiştir. 1999 yılında Total’in Petrofina’yı devralması üzerine şirket Total Fina adıyla bilinmeye başlamıştır. Şirketin Elf Aquitaine’yi alması üzerine, 2000 yılında TotalFinaElf olarak değişmiş, fakat Mayıs 2003’te yeniden Total ismine dönülmüştür.

Total Hangi Ülkenin

Cevap: Fransa