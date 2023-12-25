Konunun detayları ortaya çıktı. Geri çağrılacak modellerin Corolla RAV4, Avalon, Sienna, Camry modelleri ile hibrit seçenekli modelleri olduğu ifade edildi. Toyota'nın kamuoyuna duyurduğu haberin detaylarında arıza kaydından kaynaklı olarak ön yolcu koltuğunda yaşanan sensör krizini önleyebilmek için bu çağrıda bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Sebebi Belli Oldu!

Toyota'nın Amerika'da 2020 yılından 2022 yılına kadar olan Toyota ve Lexus araçlarında hava yastığı ile ilgili problem olduğu paylaşıldı. Yapılan bu paylaşımının ardından Toyota kullanıcılarının araçlarını güvenliği zedelememek için yeniden geri getirmesi talep gidileceği söyleniyor.

1 Milyonu Aşkın Araç Geri Dönecek!

Büyük çarpışmalar sonrası hava yastığının aktif hale gelmemesi endişe yarattı. Piyasada bir anda başlayan “araçlar toplanıyor” iddiasına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili Şubat ayına kadar Toyota'nın 1 milyonu aşkın aracı geri çağırması bekleniyor. Firma toplayacağı araçları bayiliklerde incelemeye alarak özellikle sensörler üzerinde yoğunlaşılacak. Gerekli görüldüğünde tamamen değiştirilecek.