Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Fatih Tekke’nin çalıştırdığı Trabzonspor, hakem Cihan Aydın’ın düdük çaldığı maçta Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Kritik müsabakada kazanan 4-1'lik skorla Galatasaray oldu.

Maçtan Önemli Dakikalar

1' Maç başladı.

38' Leroy Sane, ceza sahası içine koşu yapan Roland Sallai'ye pasını verdi. Sallai sağ taraftan arka direğe ortasını yaptı. Bomboş durumda olan Barış Alper topa gelişine çok sert vurdu ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

38’ Gol… Galatasaray 1-0 Trabzonspor (Barış Alper)

45' Sağ kanattan Yunus topu yaydaki Icardi'ye çıkardı. Icardi soldan bindiren Eren Elmalı'nın koşu yoluna pasını attı ve Eren tek vuruşla farkı ikiye çıkardı.

45’ Gol… Galatasaray 2-0 Trabzonspor (Eren)

İlk yarı sonucu: Galatasaray 2-0 Trabzonspor

46' İkinci yarı başladı.

55' Rakip yarı alanda uzun süre top çeviren Trabzonspor'da Olaigbe, sol kanattan son çizgiye inerek kale ağzına yerde sert çevirdi. Felipe Augusto yaptığı tek vuruşla farkı bire indirdi.

55’ Gol… Galatasaray 2-1 Trabzonspor (Augusto)

64' Leroy Sane şık bir çalımla Muçi'den sıyrılarak ceza sahasına girdi ve topu kale önünde Yunus'a çevirdi. Yunus tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

64’ Gol… Galatasaray 3-1 Trabzonspor (Yunus)

81’ Gol… Galatasaray 4-1 Trabzonspor (Icardi)