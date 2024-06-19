Trabzonspor'unUEFA Avrupa Ligi 2. ön elemesinde rakibi belli oldu. Bordo-mavili ekibin 2.ön eleme turundaki rakibiRuzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibi oldu.
Sarı-Lacivertli ekip haberi sosyal medyadan,"UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Ruzomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağız. İlk maçlar 25 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 1 Ağustos’ta oynanacak. İlk maçımızı deplasmanda, ikinci maçı ise Papara Park’ta oynayacağız" ifadeleriyle duyurdu.
Kaynak: HABER MERKEZİ