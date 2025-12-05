Sakarya’da trafik denetimlerinde şeffaflığın ve güvenilirliğin artırılması amacıyla sesli ve görüntülü kayıt uygulaması başlatıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini ilgilendiren kritik anların ve denetim süreçlerinin kayıt altına alınması için yeni bir çalışma hayata geçirdi. Bu çerçevede trafik polislerinin görev sırasında kullanacağı kameralar sayesinde, denetimlerdeki tüm süreçler ile polis ve vatandaş arasındaki diyaloglar objektif biçimde kaydedilecek.

Uygulamayla, denetimlerde yaşanabilecek muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçilmesi, kamu güveninin pekiştirilmesi ve sahadaki bilgi akışının doğruluğunun sağlanması hedefleniyor.