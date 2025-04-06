Yoğun yağışa rağmen sahada tam kadro görev yapan trafik şube ekipleri, Tekirdağ-İstanbul yolunun tüm kritik noktalarında denetimlerini sıklaştırdı. Denetim yapan ekipler, bayramdan dönenlerin güvenli şekilde evlerine ulaşmaları için yoğun çaba sarf etti. Kavşak noktalarında insansız denetim araçları da devreye alınarak ihlallerin önüne geçilmeye çalışıldı.

Yetkililer, bayram süresince meydana gelebilecek kazaları en aza indirmek amacıyla denetimlerin gece saatlerine kadar süreceğini belirtti.