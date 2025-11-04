Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından tam 64 gün önce çekilen fotoğraflarda İnegöl’de ilçe merkezinde toplanan binlerce vatandaş, İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutluyor. Bugün hayatta olmamalarına rağmen, kutlamalarda bizzat rol alan vatandaşların büyük coşku içerisinde, birlik ve dayanışma halinde oldukları görülüyor.



İnegöl'ün kurtuluşunu tarihi kayıtlara dayandırılarak yaşatmaya çalışan İnegöl eşrafı, atlı birliklerle kortej yaparak vatandaşları selamlıyor. 6 Eylül 1938 yılında çekilen fotoğrafta ilçe meydanının toprak oluşu, etrafındaki evlerin tek ve 2 kattan oluşan kerpiç evlerden oluştuğu görülüyor. Törende görev alanların 25 yaş üstü gençlerden oluştuğu gözükürken, erkeklerin takım elbise ve başlarında fes olması ise dikkat çekiyor.



Tarihi belgelerde 1938 yılında ilçe merkezinde 13 bin 500 kişi ve kırsal mahallelerde 40 bin kişi yaşıyordu. 1938'de toplamda 53 bin kişinin yaşadığı ilçede, kurtuluş şenliklerinin büyük bir özenle hazırlandığı, genci, yaşlısı, kadını, erkeği herkesin ulusal bayram nidasında kutladıkları görülüyor.