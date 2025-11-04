Edinilen bilgiye göre ilk kaza Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki petrol istasyonundan caddeye çıkış yapmakta olan Furkan G.(37) yönetimindeki 16 ATS 484 plakalı kamyonet karşıdan karşıya geçmek isteyen Ümit D.'ye (40) çarptı.
Kaza sonucu yaralanan şahıs ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. İkinci kaza ise, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ali K.(26) yönetimindeki 16 ZV 0618 plakalı otomobil, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Sebahat S.'ye (58) çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Üçüncü kaza ise, Özdilek AVM yanında meydana geldi. Ayçın K.(27) yönetimindeki 34 MEP 863 plakalı motosiklet ile Bilal Oğuz S.'nin (13) kullandığı bisiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan küçük çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazalarla alakalı soruşturma başlatıldı.