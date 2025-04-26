Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ortağı olduğu SAFELY (Enhancing Road Safety for Vulnerable Road Users with Smart Analytics / Akıllı Analizlerle Savunmasız Yol Kullanıcıları için Yol Güvenliğini Artırılması) Projesi kapsamında proje ortaklarından Kanton Saraybosna Trafik Bakanlığı’ndan ve Parabol Firması’ndan yetkililer Konya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek ulaşım projeleri hakkında bilgi aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Trafik Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ile Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hasan Görgülü de katıldı.

Konya’nın ulaşım alanında örnek projelerinin olduğunu belirten Uslu, “İnşallah bu vesileyle hem kardeşliğimiz pekişecek hem de her alana bu çalışmalar yansımış olacak. Böylelikle şehirlerde müşterek ihtiyaçları sağlama yolunda hızlı adım atmış olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Kanton Saraybosna Trafik Bakanlığı yetkilileri de Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ev sahipliği için teşekkür ederek, Büyükşehir’in ulaşım alanında yapılan çalışmaları kendileriyle paylaşmalarının ve birlikte projede yer almalarının büyük mutluluk olduğunu ifade etti.

İki gün süren toplantılara proje ortaklarından Berlin Teknik Üniversitesi de online olarak katılarak bilgi alışverişinde bulundu.

Kanton Saraybosna Trafik Bakanlığı ve Parabol Firması’ndan gelen heyet ayrıca düzenlenen saha gezisiyle Konya Büyükşehir Belediyesi’nin örnek ulaşım projelerini inceleme fırsatı buldu.

ULAŞIM ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR ULUSLARARASI PLATFORMLARDA TANITILIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Hareketlilik alanında Avrupa’nın en büyük inovasyon topluluğu olan EIT Urban Mobility’nin, Leading City (Lider Şehirler) üyeliği kapsamında; 2023 yılından beri EIT Urban Mobility üyesi.

SAFELY projesi, yalnızca yerel düzeyde değil, aynı zamanda Avrupa genelinde de trafik kazalarını ve ölümlerini azaltma amacı taşıyor. Konya, bu projeyle uluslararası iş birliklerinin gücünden faydalanarak, daha güvenli ve sürdürülebilir şehirler için önemli katkı sağlıyor.

SAFELY, kısa vadede, yüksek riskli bölgelerdeki güvenlik açıklarını kapatacak ve orta ile uzun vadede, şehirlerde yol güvenliğini iyileştirmek amacıyla ölçeklenebilir bir model oluşturacak.