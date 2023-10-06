Eskişehir-Ankara karayolu Polatlı’da trafik kazası geçiren AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım sosyal medya hesabından iyi olduğu duyurdu.

Alınan bilgilere göre, Ankara’da yarın düzenlenecek olan AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi için 11 AK 020 plakalı aracıyla sabah yola çıkan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Polatlı ilçesinde yan yoldan çıkan bir otomobille çarpıştı. Kaza sonrası karşı taraftar yaralılar olduğu öğrenilirken, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, tedbir Amaçlı Polatlı Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yıldırım, sosyal medya hesabından, "Bilecik’ten Ankara’ya seyir halindeyken geçirdiğim trafik kazası nedeniyle arayan soran herkese gönülden teşekkür ederim.Çok şükür sağlık durumum iyi, endişe edecek bir durum yok. Rabbim hepimizi beterinden korusun" dedi.

Yıldırım’ın tomografi sonuçlarının normal çıkması halinde taburcu olacağı öğrenildi.