Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin Abdulkareem Abualnasr'ı makamında kabul etti.ANKARA (İGFA) - Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahat Bin Assaad Bin Abdulkareem Abualnasr, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu kabulde, iki ülke arasındaki ticaret hacmine dikkat çekerek, "İki ülke arasındaki ticaret hacmimiz geçen sene 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bunun mümkün olan en kısa dönemde 30 milyara çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Türkiye'nin jeostratejik olarak önemli bir konumunda bulunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Kuzey-güney ve doğu-batı taşımalarında ülkemizin olması işleri kolaylaştıracaktır diye düşünüyoruz. Özellikle körfezdeki FAV Limanından olan Kalkınma Yolu Projesini önemsiyoruz. Burada biz ilk etapta Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Türkiye olarak konuşuyoruz. Suudi Arabistanın bu projeye ilgi duyması ve katılması, kendi limanlarından FAV Limanına ro-ro seferleri yapılması noktasında bir istekleri olursa gerçekten memnuniyet duyarız. Biz bölgedeki ülkelerden hiçbirinin bu işin dışında kalmasını istemiyoruz. Kalkınma Yolu Projesinin sadece bir ulaştırma projesi olduğunu düşünmüyoruz. Bölgenin güvenliğine de katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Ne kadar çok ülke bu konuyla ilgilenirse, hep beraber başarılı olmuş oluruz" diye konuştu.

Suudi Büyükelçi Abualnasr ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin oldukça güçlü olduğuna vurgu yaptı.