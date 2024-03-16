Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda iftar vakti trafikte kalan sürücülere, Akyazı Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından iftariyelik ikramında bulunuldu.

Akyazı Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığınca D-100 kara yolu Ormanköy ışıkları mevkiinde iftar vakti trafikte kalan sürücülere iftariyelik dağıtıldı. Ramazan ayının bereketini ve paylaşmanın güzelliğini yaşadıklarını belirten Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ramazan ayının bereketini ve paylaşmanın güzelliğini hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. İftar saatine yakın Ormanköy ışıklarında trafikte kalan hemşehrilerimizin oruçlarını açmaları için gerçekleştirdiğimiz ikram dağıtımında, yüzlerce hemşehrimizle buluşma imkanı bulduk. Hemşehrilerimizin mutluluğu ve memnuniyeti bizleri de mutlu etti. Bu vesileyle, Ramazan ayının tüm Türk İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ederiz” ifadeleri yer aldı.