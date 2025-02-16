Bakan Ali Yerlikaya, 1 Ocak - 14 Şubat 2025 tarihleri arasında bu ihlali yapan 12 bin 919 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlık, makas atma ihlalinin ve neden olduğu kazaların önlenmesi amacıyla idari yaptırımların artırılması, sürücü belgesinin geri alınması ve araçların trafikten men edilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

6-13 Şubat 2025 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 2 milyon 948 bin 764 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, mevzuata aykırı çakar lamba kullanan 42 sürücüye, hız ihlali yapan 119 bin 400 sürücüye, muayenesiz araç kullanan 21 bin 955 sürücüye, emniyet kemeri takmayan 23 bin 341 kişiye, ehliyetsiz araç kullanan 11 bin 477 kişiye ve zorunlu mali sigortası bulunmayan 6 bin 660 araca işlem yapıldı.