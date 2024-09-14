Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde görev değişimi yaşandı.EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde Dekanlığa atanmış olan Prof. Dr. Semiha Kartal, görevini eski dekan Prof. Dr. Hamide Burcu Özgüven’den devraldı. Devir teslim töreni Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler’in katılımıyla Mimarlık Fakültesi Dekanlığında gerçekleştirildi. Törende ayrıca, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir de hazır bulundu.

PROF. DR. SEMİHA KARTAL KİMDİR?

1995 yılında Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu.2009 yılında Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde doktorasını tamamladı.2018 yılında doçent doktor ünvanını, 2023 yılında profesör doktor ünvanını aldı.

Akademik ve İdari Görevleri:

Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Başkanlığı

Mimarlık Fakültesi Dekanlığı