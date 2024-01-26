Zeminlerde Traverten Kullanımı Yaygınlaştı!

Yapılarda zemin kaplaması olarak tercih edilen ürünler dönemden döneme değişiklik gösteriyor. Seramik karolar ve parkeler çok uzun bir süre yapıların zeminlerinde kullanıldı. Ancak artık doğal taşların popülerliğinin artması ile birlikte bu yapı malzemeleri geri planda kalıyor. Hem evlerde hem de iş yerlerinde zemin kaplama malzemesi olarak traverten ya da mermerlerin kullanımı çok yaygın.

Zeminlerde bu doğal taşlara yer verilmesinin belli başlı sebepleri var. İlk olarak son derece muntazam bir görüntü ortaya çıkarıyor. Doğal görünümleri sayesinde dekoratif açıdan büyük avantajlar sunuyorlar. Bunlara ek olarak antibakteriyel özelliklerde olması sebebiyle insan sağlığı için çok önemli katkılarda bulunabiliyor. Bütün bu etmenler zemin kaplamasında doğal taşları öne çıkarıyor.

Banyolar İçin Mermerler Vazgeçilmezliğini Sürdürüyor

Islak alanlarda mermer kullanımı yüzyıllardır devam ediyor. Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşmış yapıları incelediğimizde ıslak alanlarının mermer çeşitleri ile kaplı olduğunu görüyoruz. Bu gelenek günümüzde de değişmiş değil. Kaynak sularının bulunduğu bölgelerden çıkan bu taşlar suya tamamen doygun olduğundan suyu çekmiyor ve üzerinde kuruması son derece kolay oluyor. Yıllarca taşların suya maruz kalması dahi yapısında bozulmalara sebep olmuyor.

Banyolarımızda doğal taşların kullanımı son derece yaygın. Traverten mermer banyolar her geçen gün daha fazla tercih ediliyor. Bu taşların doğal yapısı banyoları çok daha güzel bir hale getirmekte. Bunun yanı sıra ıslak kaldığı anlarda bakteri üretmiyor olması da son derece değerli. Banyolarında hamam esintilerini hissetmek isteyen herkes bu harika taşları banyolarında kullanabilir.

Açık Alanlarda Traverten Devri

Doğal taşlar yalnızca kapalı alanlar için uygun olan ürünler değil. Açık alanlarda da doğal taşların kullanımı çok yaygın. İlk olarak dış cephe kaplamalarında bu taşları görmemiz mümkün. Özellikle patlatma taş olarak isimlendirilen taşlar son derece doğal bir görünüm sunduğu için yapıların dış cephesinde tercih ediliyor. Yapılar uzun yıllardır oradaymış edasıyla herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Havuz kenarları da bu taşların çok aktif bir biçimde kullanıldığı yerlerden bir tanesi. Hem ıslak alan olması hem de doğal bir görünümün isteniyor olması sebebiyle bu alanlar doğal taşlar için biçilmiş kaftan. Herkes bu bölgelerde doğal taşları kullanıyor. Özellikle traverten çeşitleri bu alanda çok doğru bir tercih oluyor.

Doğal Taşları En Uygun Fiyatlarla Satın Alın!

Doğada kendisi oluşan bu taşlar özel firmalar tarafından çıkarılıp kullanıma hazır hale getiriliyor. Bu işlemi yapan firmalardan ürünleri satın alan işletmeler kendi kâr marjlarını koyup satışlarını yapıyorlar. Bu aşamada Delta Marble gibi üretici firmalara yönelim gösterirseniz bu aradaki ücretleri ödemeden en iyi fiyatlarla doğal taş alışverişinizi tamamlayabilirsiniz. Afyonkarahisar merkezli olan firma yüksek kalitede doğal taşları size rahatlıkla sunacaktır.