Trendyol 1. Lig’in 15. hafta maçında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Kocaelispor’a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
21. dakikada Candeias’ın pasına hareketlenen Amaral ceza sahası içinde kaleci Gklelios’un solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
33. dakikada Amaral’ın pasında Tanque ceza sahası içinde sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
51. dakikada ceza sahası içinde Amaral’ın pasıyla topla buluşan Barış Alıcı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu 0-3
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Oğuz Kağan Çalışır
Bandırmaspor: Loannis Gkelios, Djitte, Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba (Emirhan Aydoğan dk. 46), Metehan Mimaroğlu (Sokou dk. 62), Marc jezefzoon, Rahmetullah Berişbek, Levent Ayçiçek (Doğan Can Davas dk. 71), Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Kadem Harris dk. 40) Taha Batuhan Yayıkcı
Yedekler: Akın Alkan, Mustafa Saymak, Yusuf Erdem Gümüş, Sitoe, Mücahit Albayrak, Mustafa Çeçenoğlu
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Emre Gültekin dk. 70), Santos Candeias, Atilla Turan, Mert Çölgeçen (Kouakou dk. 85), Mehmet Yılmaz (Yusuf Abdioğlu dk. 83), Reis Amaral (Cem Ekinci dk. 62), Burak Öksüz, (Barış Alıcı dk. 71), Silva Souza
Yedekler: Harun Tekin, Alihan, Kubalas, Onur Atasayar, Emre Nefiz, Bedirhan Yıldız, Yusuf Emre Gültekin
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Goller: Amaral (dk. 20), Tanque (dk. 33), Barış Alıcı (dk. 51) (Kocaelispor)
Kırmızı kart: Silva Souza (dk. 75) (Kocaelispor)
Sarı kart: Mehmet Yılmaz (Kocaelispor)