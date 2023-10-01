Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Kocaelispor, sahasında Ankara Keçiörengücü’nü 3-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar:
9. dakikada sağdan Candeias’ın kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Yusuf’un şutu ağlara gitti. 1-0
30. dakikada kaleci Metin ile karşı karşıya kalan Yusuf Emre Gültekin şutu az farkla dışarıya çıktı.
35.dakikada ceza sahası içinde Erkam’ın Emir’e yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
36. dakikada beyaz noktanın başına geçen Candeias’ın şutu filelerle buluştu. 2-0
83. dakikada Tanque’nin savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Barış’ın aşırtma vuruşunda top ağlara gitti. 3-0
Hakemler: Emre Kargın, Hüsnü Emre Çelimli, Nurettin Dinçer Demir
Kocaelispor: Harun Tekin, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Fofana dk.67), Candeias (Atabey Çiçek dk. 90+1), Beridze (Barış Alıcı dk.67), Atila Turan, Yusuf Emre Gültekin (Cem Ekinci dk.78), Amaral (Mert Çölgeçen dk.78), Burak Öksüz, Oğuz Ceylan, Tangue
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Alihan Kubalas, Onur Atasayar, Bedirhan Yıldız, Mehmet Yılmaz
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cihan, Erkam Develi, Ariyibi, Dembele (Koray Kılınç dk. 77), Bardhi (Şahverdi Çetin dk. 46), Arda Hilmi Şengül, Innocent (Melih İnan dk.46), Bahadır Yıldırım (Özer Özdemir dk.67), Orhan Nahırcı (Camara dk. 67), Erkam Reşmen
Yedekler: Ömercan Avci, Uerdi Mara, Bilal Budak, Musa Caner Aktaş, Haşim Arda Sarman
Teknik Direktör: Cenk Özcan
Goller: Yusuf Cihat Çelik (dk. 9), Candeias (dk. 38 pen.), Barış Alıcı (dk. 83) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Oğuz Ceylan, Tangue, Emir Ortakaya (Kocaelispor), Orhan Nahırcı, Erkam Reşmen (Keçiörengücü)