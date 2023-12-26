Trendyol 1. Lig’de 18, 19 ve 20. hafta müsabakalarının maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig’de 18, 19 ve 20. haftaların programı açıklandı.

1. Lig’de 3 haftalık program şöyle:

18. hafta

12 Ocak Cuma

20.00 Sakaryaspor-Göztepe

13 Ocak Cumartesi

13.30 Bandırmaspor - Erzurumspor FK

13.30 Bodrum FK - Giresunspor

16.00 Adanaspor-Boluspor

19.00 Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü

14 Ocak Pazar

13.30 Manisa FK - Kocaelispor

16.00 Çorum FK - Tuzlaspor

19.00 Ümraniyespor - Gençlerbirliği

15 Ocak Pazartesi

20.00 Altay - Şanlıurfaspor

19.hafta

19 Ocak Cuma

20.00 Giresunspor - Çorum FK

20 Ocak Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK - Bodrum FK

16.00 Boluspor - Bandırmaspor

19.00 Kocaelispor - Eyüpspor

21 Ocak Pazar

13.30 Tuzlaspor - Altay

13.30 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK

16.00 Şanlıurfaspor - Adanaspor

19.00 Gençlerbirliği - Sakaryaspor

22 Ocak Pazartesi

20.00 Göztepe - Ümraniyespor

20. hafta

26 Ocak Cuma

20.00 Adanaspor - Ankara Keçiörengücü

27 Ocak Cumartesi:

13.30 Manisa FK - Erzurum FK

16.00 Çorum FK - Göztepe

19.00 Eyüpspor - Tuzlaspor

28 Ocak Pazar

13.30 Bodrumspor FK - Gençlerbirliği

13.30 Bandırmaspor - Giresunspor

16.00 Ümraniyespor - Sakaryaspor

19.00 Altay - Kocaelispor

29 Ocak Pazartesi:

20.00 Şanlıurfaspor - Boluspor