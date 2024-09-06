Trendyol, 11-24 Kasım 2024 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) için hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde COP29 Başkanlığı tarafından düzenlenen, geniş katılımlı medya çalıştayının destekçisi olan Trendyol, Sürdürülebilir Gelecek Platformu’nun ana sponsoru oldu.

Trendyol, Sürdürülebilir Etki Planı doğrultusunda yeni adımlar atmaya devam ediyor. Plan çerçevesinde doğaya, topluma ve tüm paydaşlarına olan pozitif etkisini artırmayı sürdürülebilirlik stratejisinin merkezine alan Trendyol, bu kez Sürdürülebilir Gelecek Platformu ile iş birliği yaptı.

Agriconnect Türkiye bünyesinde hayata geçen Sürdürülebilir Gelecek Platformu, sektör liderlerini sürdürülebilirlik profesyonelleriyle bir araya getirerek ortak hedefler doğrultusunda çalışmalar yapılmasını sağlıyor. Platform, Türkiye ve Azerbaycan’ın alanında uzman isimlerinden oluşan Sürdürülebilir Gelecek Danışma Kurulu ile yıl boyu sürecek etkinlikler gerçekleştirecek ve hazırlanan raporları kamuoyu ile paylaşacak.

Sürdürülebilir Gelecek Platformu, 11-24 Kasım 2024 tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı’nda (COP29) Trendyol’un katkılarıyla Green Zone (Yeşil Bölge) alanında yer alacak. Şirket, COP yolculuğunda baştan sona Sürdürülebilir Gelecek Platformu ile birlikte yürüyecek.

COP29 yolculuğunu başlatan buluşma

Yapılan açıklamaya göre; Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı’na (COP29) Türkiye’den kendi pavilyonuna sahip tek sivil inisiyatif olarak katılacak olan Sürdürülebilir Gelecek Platformu, COPJourney (COP Yolculuğu) başlıklı bir paydaş buluşması düzenledi. Buluşmada, COP29’daki ortak hedefler ve gündem maddeleri ele alındı.

Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, Agriconnect Türkiye CMO’su Havva Olçum, İyi Gelecek Sürdürülebilirlik Danışmanlık Kurucusu ve Sürdürülebilir Gelecek Platformu Danışma Kurulu Üyesi Aslı Pasinli ve Sürdürülebilir Gelecek Platformu Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Kurnaz; sürdürülebilirlik alanında ülkemizde farkındalığı artırmayı ve ülkemizde bu konuda yapılan çalışmaları dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını ifade ederek kamuoyunu bu yolculukta birlikte yürümeye davet etti.

"Sürdürülebilir gelecek ancak birlikte atılacak adımlarla mümkün"

Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, Sürdürülebilir Gelecek Platformu iş birliği ve Trendyol’un COP29 hazırlıkları hakkında şunları söyledi: “Trendyol olarak sürdürülebilir bir geleceğe ancak birlikte atılacak adımlarla ulaşılabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle, geniş ekosistemimizde ‘Birlikte Dönüşüm’ hedefimizi ortaya koyuyor ve bu dönüşüm yolculuğunu herkes için hızlandırmaya çalışıyoruz. COP29 yolculuğu da bizim için bu ‘Birlikte Dönüşme’ hedefine hizmet ediyor. COP29’un Azerbaycan ayağındaki çalışmalarımızı da geçtiğimiz günlerde Bakü’de COP29 Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler iş birliği ile düzenlediğimiz geniş katılımlı çalıştayla yaptık. Bugünkü paydaş buluşmamızla da Türkiye’deki çalışmalarımızı başlatmış oluyoruz. COP29’da Sürdürülebilirlik bakış açımızı, attığımız adımları, hedeflerimizi, projelerimizi ve tüm ekosistemimizde dönüşümü hızlandıran çalışmalarımızı katılımcılara aktaracağız.”

"Trendyol’un COP29 gündemi yoğun"

Trendyol’un faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda sorumluluklarını yerine getirirken uluslararası standartları baz aldığını vurgulayan Poyraz, “Adım attığımız her yeni ülkede, ajandamızda mutlaka ülkemizde edindiğimiz deneyimleri o ülkeye aktarmak var. Bu ülkeler arasında artık, bu yıl COP’un adresi olan Azerbaycan da bulunuyor. Taraflar Konferansı bu anlamda da bizim için özel bir öneme sahip. Bu nedenle Sürdürülebilir Gelecek pavilyonuna katkılarımızın yanında COP29’da kendi pavilyonumuz da bulunacak. Trendyol Pozitif Etki projelerimizi, dünyanın dört bir yanından gelen sürdürülebilirlik profesyonelleri ile paylaşacağız. Yakın zamanda yayınlayacağımız Trendyol 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu eksenimizde ortaya koyduğumuz çalışmalar ve ilerlemeler Bakü’deki önemli gündem maddelerimizden biri olacak. Sürdürülebilirlik bakış açımızı, attığımız adımları, hedeflerimizi, projelerimizi ve tüm ekosistemimizde dönüşümü nasıl tetiklediğimizi aktaracağız” dedi.