Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sol tarafta topla buluşan Enis Destan ceza sahasına girip sol çaprazdan uzak direğe şutunu çekti. Kaleci Berke meşin yuvarlağı son anda çeldi.
65. dakikada sol taraftan Umut Meraş’ın ortasında kale önünde Thiam’ın dokunuşunda kaleci Uğurcan iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.
76. dakikada kendi yarı sahasından aldığı topla rakip ceza sahasına kadar ilerleyen Thiam, pasını sağ taraftan gelen Seşlar’a aktardı. Seşlar’ın Mendy’nin müdahalesiyle yerde kalması sonucunda hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi.
78. dakikada VAR tavsiyesiyle monitörden pozisyonu izleyen Karaoğlan, penaltı kararını iptal etti. Hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunduğu gerekçesiyle Seşlar’a sarı kart gösterdi. Oyun kale vuruşuyla yeniden başladı.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Suat Güz, İbrahim Bozbey
Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl (Dorukhan Toköz dk. 73), Robin Yalçın, Claro, Umur Meraş, Melih Kabasakal (Tugay Kacar dk. 86), Emre Akbaba (Bruno dk. 54), Midtsjö, Saiz (Seşlar dk. 73), Ahmed Kutucu, Thiam (Chatzigiovanis dk. 86)
Yedekler: Birkan Tetik, Fethi Özer, Shelvey, Sinan Gümüş, Ampem
Teknik Direktör: Arda Turan
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Lundstram, Draguş, Cihan Çanak (Bardhi dk. 76), Orsic (Poyraz Yıldırım dk. 87), Enis Destan (Cham dk. 90)
Yedekler: Taha Tepe, Barisic, Ozan Tufan, Umut Güneş, Batagov, Arif Boşluk, Ali Yılmaz
Teknik Sorumlu: İhsan Derelioğlu
Sarı kartlar: Robin Yalçın, Melih Kabasakal, Seşlar (Eyüpspor)