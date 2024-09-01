Bu yıl 9.’su gerçekleştirilecek olan Uluslararası Altın Biber Festivali başladı. Festival öncesi sosyal medyadan video yayınlayan Başkan Ercan Özel, tüm Bursa halkını 9. Uluslararası Altın Biber Festivali’ne davet etti.

Festivalin başrolünde tarım ve çiftçinin olduğuna vurgu yapan Başkan Ercan Özel, “9. Uluslararası Altın Biber Festivali, saat 20.30’da Hatuniye Camii’nde Mevlid-i Şerif’in okunmasıyla başladı. Festival çerçevesinde toplu sünnet şöleni, tarım fuarı, çiftçilerimiz için panel, halk oyunları gösterileri, Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası konseri, 1’nci Geleneksel Bal-Göç Balkan Panayırı, Elvan Demir ve Grup Ezgi konserleri, yemek yarışması, çeşitli etkinlikler ve finalde de Tuğçe Kandemir konseri bizleri bekliyor” dedi.

Çiftçi başrolde

Bu festivalin, birlik ve beraberlik için fırsat olduğunu söyleyen Başkan Ercan Özel, “Başrolünde tarımın ve çiftçinin rol aldığı festivalde, tarlada alın teri akıtan çiftçimizin gelişimine katkı sağlayacak programlarımız da olacak. 3 gün sürecek tarım fuarında hem tarımda kullanılan teknolojik ekipmanlar hem de çiftçimizin ufkunu genişletecek programlar olacak. Tarladan Sofraya Yenişehir Biberi paneli ile doğru ve iyi tarım politikası, özellikle çiftçilerimizin gelişiminde önemli rol oynayacak. 1-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalimizde biberin marka değerini artıracak olan programların yanı sıra hafızalarımızdan silinmeyecek hatıraları da biriktirerek yeni bir hikaye yazıyor olacağız” ifadelerini kullandı.