Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
29. dakikada sağ tarafta topla buluşan Can Keleş’in orta alana doğru yönelerek ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
32. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Mertens, rakibini eksilttikten sonra pasını Ziyech’e aktardı. Bu oyuncunun ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.
34. dakikada savunma arkasına atılan derin pasta topla beraber hareketlenen Ryan Mendes’in ceza sahası içinde kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
36. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Abdülkerim’den topu kapan Markao, ceza sahası içi sağ çaprazına girip vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.
44. dakikada Karagümrük savunmasının çıkarken yaptığı top kaybı sonrası Ziyech pasını ceza sahası içindeki Icardi’ye aktardı. Icardi’nin pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Mertens, pasını bekletmeden Ziyech’e verdi. Ziyech’in penaltı noktası önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
45+4. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Mertens’in arka direğe ortasında iyi yükselen Barış Alper Yılmaz’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Samet Çiçek
Fatih Karagümrük: Salvatore Sirigu, Nazım Sangare, Koray Günter, Federico Ceccherini, Levent Mercan, Marcus Rohden, Dimitris Kourbelis, Can Keleş, Valentin Eysseric, Ryan Mendes, Markao
Yedekler: Emre Bilgin, Davide Biraschi, Emir Tintiş, Salih Dursun, Tonio Teklic, Adnan Uğur, Andrea Bertolacci, Flavio Paoletti, Güven Yalçın, Kevin Lasagna
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Serge Aurier, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Tete, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius, Kerem Aktürkoğlu, Willfried Zaha
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Ryan Mendes (dk. 34) (Fatih Karagümrük), Barış Alper Yılmaz (dk. 45+4) (Galatasaray)