Peki böylesine hızlı büyüyen ve büyümeye devam eden bir platformdan otelciler daha fazla verim almak için ne yapabilir.

Trivago zaten otelinizi web sitesinde pazarlıyor, bunun yanı sıra satış performansını arttırmak için ücretli ve ücretsiz özellikler de sunuyor. Şimdi bunları ayrıntılı olarak sizlere anlatacağız. Fakat tüm bunları yapmak için, otel profilinizi Trivago üzerinde sahiplenmediyseniz öncelikle bu işlemi yapmak zorundasınız.

Trivago’daki otel profilinizi buradan sahiplenebilir veya bir profiliniz yoksa otelinizi Trivago’ya kayıt edebilirsiniz.

Otel profilinizi Trivago’da sahiplendikten sonra, kontrol panelinde düzenleyebileceğiniz ve yararlanabileceğiniz 8 özellik var. Bunlardan 3 tanesi ücretsiz olarak yararlanabileceğiniz özelliklerdir;

Otel fotoğraflarını ekleyebileceğiniz görseller bölümü, otel adı, adres, harita ve otel sınıflandırması gibi detayları ekleyebileceğiniz otel detayları bölümü ve seçtiğiniz tek bir dilde otelinizin tanımını ekleyebileceğiniz tanım bölümü ‘dür. (Otel fotoğraflarınızı ve bilgilerinizi gözden geçirmekte büyük fayda var!)

Geriye kalan 4 özellik ise Trivago’da ücret karşılığında yararlanabileceğiniz özellikler. Trivago bunları Hotel Manager Pro olarak adlandırıyor. Trivago’da çok sayıda otel profili bulunuyor, bunların her birinin rakipleriniz olduğunu unutmamak gerek. Trivago’nun bu noktada rakiplerinizden bir adım öne geçebilmek ve satış performansınızı arttırabilmeniz için sunduğu, pazarlama özelliklerden faydalanmanız gerekiyor. Şimdi bu pazarlama özelliklerini tek tek inceleyelim.

1.) Otel Haberleri: Bu özellik, otel profilinizin diğer otellerden bir adım öne çıkmasını sağlıyor. Bu özellik sayesinde Trivago otelinizin profiline bir “Haberler” düğmesi ekliyor. Kullanıcılar bu düğmeye tıkladıklarında, sizin, oteliniz hakkında duyurmak istediğiniz haberleri, özel fırsatları detaylarıyla görebiliyor. Ayrıca otel web sitenizin trafiğini arttırabilmek için mavi renkte vurgulu olarak web sitenizin doğrudan linkini, telefon numarasını ve adresini gösteriyor.

2.) Pazar Bilgileri: Pazar bilgileri, detaylı verilerle Trivago’daki otel profilinizin güçlenmesini sağlıyor. Bu ürün ile kategorinizdeki diğer otellerin birden çok rezervasyon kanalındaki fiyat stratejileri hakkında bilgi alabilecek, detaylı görsel istatistikler ile mevcut performansınızı ve gelecek 6 aylık tahmininizi görebileceksiniz.

3.)Ziyaretçi Bilgileri: Ziyaretçi bilgileri ile Trivago kullanan potansiyel misafirlerinizi rezervasyon yapan müşterilere çevirebileceğiniz istatistikler ve bilgiler bulabileceksiniz.

4.) Rate Connect: Rate Connect özelliğini kullanmanız durumunda, Trivago online acenteler arasında fiyat karşılaştırması yaparken otel web sitenizdeki fiyatı da bu karşılaştırmaya dahil ediyor. Web sitenizde verdiğiniz fiyatı mavi bir çerçeve içerisinde göstererek doğrudan rezervasyonunuzun artmasına katkı sağlıyor. Trivago bu hizmeti tıklama başına maliyet (TBM) yöntemi ücretlendiriyor. Yani Trivago üzerinden web sitenize ne kadar tıklama alırsanız, her tıklama başına ücret ödemeniz gerekiyor. Bu özellikten yararlanabilmeniz için web sitenizde kullandığınız rezervasyon motoru (book engine) yazılımının Trivago ile entegrasyonunun bulunması gerektiğini vurgulayalım.

Trivago’nun sunduğu ücretli pazarlama araçları ile ilgili fiyat bilgisini, otelinizin Trivago’daki kontrol panelinden Hotel Manager Pro’ya başvuru aşamasında öğrenebilirsiniz.