ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ABD'de 60. başkanlık seçiminde Demokratların adayı seçilen Kamala Harris'e karşı bir kez daha ipi göğüsledi.

Seçim zaferi sonrası Donald Trump'ın izleyeceği politikalar merak edilirken, yaşanan son dakika gelişmesinde Trump, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Donald Trump, askerlerinin Suriye'de ölmesini istemediğini belirterek, "Suriye sınırında eskiden 5000 askerimiz vardı, şimdi 900 askerimiz kaldı." dedi.

"KİMSE NİHAİ KAZANANIN KİM OLACAĞINI BİLMİYOR"

Suriye’deki belirsizlikler konusunda Türkiye’nin kilit ülke olduğunu belirten Donald Trump, şu ifadelerde bulundu:

Bölgedeki nihai durumun ne olacağını gerçekten kimse bilmiyor, kimse nihai kazananın kim olacağını bilmiyor. Ama bence bu Türkiye olacak ve Türkiye’nin çok zeki olduğunu düşünüyorum. Erdoğan çok zeki bir adam ve oldukça çetin bir lider.

Açıklamalarının devamında Suriye'deki ABD askerlerinin varlığına değinen Trump, şöyle dedi:

Suriye sınırında eskiden 5000 askerimiz vardı, şimdi 900 askerimiz kaldı. Ben, askerlerimizin Suriye’de ölmesini istemiyorum.

Suriye’de ne olacağına Türkiye yön verecek.