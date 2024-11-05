ABD'de yapılan seçimlerde iki aday da tüm seçmenleri sandığa götürmek için çabalarken, Trump'ın teknoloji karşıtı Amişleri salıncak eyalet Pensilvanya'da oy vermeye ikna ederek 10 binden fazla seçmen kazandığı öğrenildi.

ABD'de 47. başkanını belirleyeceği seçimler büyük bir hararetle devam ediyor.

Yaklaşık 240 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, 81 milyondan fazla Amerikalı erken oy kullandı.

Bazı seçmenlerin elektronik posta yolu ile oy kullandığı seçimlerde birçok kesimi sandığa götürmek için Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump, var güçleriyle çalışıyor.