ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sonrasında gelen eleştiriler üzerine istifa etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'nın Butler bölgesinde düzenlediği miting sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda bir miting katılımcısı hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. ABD Gizli Servisi, saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak nitelendirdi ve saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı.

Kaynak: İHA