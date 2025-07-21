Yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin bombalanmasından haberdar olmadığı ve saldırıya hazırlıksız yakalandığı ifade edildi.

Suriye’nin Süveyda kentinde Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında yaşanan silahlı çatışmaları gerekçe gösteren İsrail’in, Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını hedef aldığı bildirildi.

Saldırılara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın saldırıdan önceden bilgisi olmadığını ve bu durumun kendisini hazırlıksız yakaladığını söyledi. Leavitt, İsrail’in gerçekleştirdiği sürpriz hava saldırısının, bölgede yürütülen barış çabalarını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Trump’ın saldırının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu telefonla arayarak durumu düzeltmesi yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi. Leavitt, Trump’ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun devreye girmesiyle bölgede bir gerginliğin azaldığını gözlemlediğini söyledi.

Ayrıca Trump’ın, Büyükelçi Tom Barrack’ın yürüttüğü barış girişimlerini desteklediği, Gazze’ye güvenli insani yardım erişimi çağrısı yaptığı ve Dışişleri Bakanı Rubio’nun Suriye’deki tansiyonu düşürme yönündeki çabalarına destek verdiği ifade edildi.