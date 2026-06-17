Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Kafkasspor Başkanı Rasim Erdem, Yönetim kurulu üyeleri ile teknik direktör Baki Çağdaş Uzun katıldı.

Konuyla ilgili Kafkasspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"HOŞ GELDİN BAKİ ÇAĞDAŞ UZUN

Kulübümüz, A Takım Teknik Sorumluluğu görevi için Sayın Baki Çağdaş Uzun ile anlaşmaya varmıştır."

BAKİ ÇAĞDAŞ UZUN KİMDİR?

Baki Çağdaş Uzun, ilk 2016 yılında Sarıyerspor'da profesyonel teknik antrenörlüğü başladı. Akabinde Amedspor, Manisaspor ve Samsunspor da antrenörlük yapan Uzun, Manisa FK, Vanspor, Beykoz Anadolu Spor', Ankaraspor, Ankara Keçiörengücü'nde fitness antrenörü olarak görev aldı. 2023 yılında Sakaryaspor'da akabinde ise Bandırmaspor'da teknik direktörlük yapan Uzun, 1461 Trabzon FK'da fitness antrenörlüğü yapmasının ardından son olarak Mazıdağı Fosfat Spor'da teknik sorumlu olarak görev yaptı.