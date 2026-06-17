Devlet koruması altındaki genç kızların hayatına sanat, üretim ve farkındalıkla dokunmayı amaçlayan proje, büyümesi hedeflenen anlamlı bir çalışmanın ilk halkası oldu.

Projenin ilk etabında “Atıktan Sanata, Kağıdın Yeni Hikayesi Takı Atölyesi” düzenlendi. Atık kağıtların sanata dönüştüğü atölyede genç kızlar, kendi takılarını tasarlayıp üretti. Katılımcılar hem üretmenin mutluluğunu yaşadı hem de geri dönüşüm bilincini uygulamalı olarak öğrendi.

Proje kapsamında genç kızların yaşam alanlarına aidiyet duygusunu artırmak amacıyla duvarlar da hayalleriyle renklendirildi. Örnek niteliği taşıyan çalışmanın yaygınlaştırılması bekleniyor.