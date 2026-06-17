Diş yüzeylerinde zamanla biriken bakteri plakları sertleşerek diş taşına dönüşür. Bu oluşumlar, diş eti iltihabı, ağız kokusu, diş eti çekilmesi ve ileri vakalarda diş kayıplarına neden olabilir. Profesyonel olarak gerçekleştirilen diş taşı temizliği sayesinde bu risklerin önüne geçilir ve ağız sağlığı korunur.

İşlem sonrasında bazı hastalarda geçici hassasiyet görülebilir. Ancak bu durum dişlerin zarar gördüğünü değil, diş taşlarının altında kalan yüzeylerin açığa çıktığını gösterir.

İnegöl Güleryüz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak düzenli diş hekimi kontrolleri ve profesyonel temizlik uygulamalarının sağlıklı bir ağız yapısı için büyük önem taşıdığını vurguluyoruz.

Kanal Tedavisi Ağrılı Bir İşlem midir?

Kanal tedavisi, dişin iç kısmında bulunan sinir ve damar dokularının enfekte olduğu durumlarda uygulanan, dişi çekmeden kurtarmayı amaçlayan önemli bir tedavi yöntemidir.

Günümüzde gelişmiş anestezi teknikleri sayesinde kanal tedavisi sırasında hasta ağrı hissetmez. Aksine, kanal tedavisi çoğu zaman mevcut ağrının ortadan kaldırılmasını sağlar. Tedavi sonrasında oluşabilecek hafif hassasiyet ise normal kabul edilir ve kısa sürede geçer.

Erken teşhis edilen vakalarda kanal tedavisi sayesinde doğal diş uzun yıllar ağızda korunabilir.

İnegöl Güleryüz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, mümkün olan her durumda doğal dişlerin korunmasını öncelikli hedef olarak benimsemektedir.

İmplant Tedavisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Eksik dişler yalnızca estetik açıdan değil, ağız ve çene sağlığı açısından da önemli sorunlara yol açabilir. Çiğneme fonksiyonlarının bozulması, konuşma problemleri ve çene kemiğinde erime bunlardan bazılarıdır.

İmplant tedavisi, eksik dişlerin yerine uygulanan ve doğal dişe en yakın çözümü sunan modern bir tedavi yöntemidir. Lokal anestezi altında gerçekleştirilen işlem sırasında ağrı hissedilmez. Tedavi sonrasında oluşabilecek hafif şişlik ve hassasiyet ise geçicidir.

Doğru planlama, kaliteli malzeme kullanımı ve düzenli bakım sayesinde implantlar uzun yıllar güvenle kullanılabilmektedir.

İnegöl Güleryüz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak her hastamız için kişiye özel tedavi planlaması yapıyor, sağlıklı ve estetik gülüşler kazandırıyoruz.

Diş Eti Kanaması Neden Önemsenmelidir?

Diş eti kanaması birçok kişi tarafından normal kabul edilse de aslında ağız sağlığının verdiği önemli bir uyarıdır. Sağlıklı diş etleri fırçalama sırasında veya kendiliğinden kanamaz.

Diş eti kanamalarının en yaygın nedeni diş eti iltihaplarıdır. Tedavi edilmeyen diş eti hastalıkları zamanla diş eti çekilmesine, kemik kaybına ve diş kayıplarına neden olabilir.

Bu nedenle düzenli ağız bakımı yapmak ve diş eti kanaması durumunda vakit kaybetmeden diş hekimine başvurmak büyük önem taşır.

İnegöl Güleryüz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, sağlıklı diş etlerinin sağlıklı bir gülüşün temelini oluşturduğunu hatırlatıyor.

Diş Beyazlatma İşlemi Kalıcı mıdır?

Daha beyaz ve estetik bir gülüşe sahip olmak isteyen birçok kişi diş beyazlatma uygulamalarına başvurmaktadır. Profesyonel olarak uygulanan beyazlatma işlemleri güvenli ve etkili sonuçlar sunmaktadır.

Ancak beyazlatmanın kalıcılığı kişinin yaşam tarzına ve ağız bakım alışkanlıklarına bağlıdır. Sigara kullanımı, çay ve kahve tüketimi gibi faktörler zamanla renklenmelere neden olabilir.

Düzenli ağız bakımı ve hekim kontrolleri sayesinde beyazlatma işleminin etkisi uzun süre korunabilmektedir.



Diş Taşı Temizliği Dişleri İnceltir mi?

Toplumda yaygın olarak inanılanın aksine diş taşı temizliği dişleri inceltmez ve diş minesine zarar vermez. Temizlik işlemi sırasında kullanılan özel cihazlar yalnızca diş yüzeyinde biriken ve zamanla sertleşen bakteri plaklarını temizler. İşlem sonrasında hissedilen boşluklar, diş taşlarının ortadan kalkmasıyla ortaya çıkan doğal diş yüzeyinden kaynaklanır. Düzenli diş taşı temizliği, diş eti hastalıklarının önlenmesinde önemli rol oynar.

İmplant mı, Köprü mü Daha Avantajlı?

Eksik diş tedavisinde her hastanın ihtiyacı farklıdır. Ancak uygun kemik yapısına sahip hastalarda implant tedavisi, komşu sağlıklı dişlere müdahale edilmeden uygulanabildiği için önemli avantajlar sunar. Ayrıca çene kemiğinin korunmasına yardımcı olur ve uzun yıllar güvenle kullanılabilir. Tedavi seçimi, detaylı muayene sonrasında uzman hekim tarafından belirlenmelidir.

Diş Fırçaladığım Halde Neden Çürük Oluşuyor?

Diş çürüklerinin oluşmasındaki en önemli nedenlerden biri, dişlerin ara yüzeylerinin yeterince temizlenememesidir. Sadece diş fırçalamak çoğu zaman yeterli olmaz. Diş ipi ve arayüz fırçası kullanımı, ağız bakımının vazgeçilmez bir parçasıdır. Ayrıca yanlış fırçalama teknikleri, düzensiz ağız bakımı ve sık tüketilen karbonhidratlı gıdalar da çürük oluşumunu hızlandırabilir.

Diş Eti Kanaması Normal mi?

Hayır. Sağlıklı diş etleri kanamaz. Fırçalama sırasında veya kendiliğinden oluşan kanamalar, genellikle diş eti iltihabının ilk belirtileridir. Erken dönemde tedavi edilmeyen diş eti hastalıkları zamanla kemik kaybına ve diş kayıplarına kadar ilerleyebilir. Bu nedenle diş eti kanamaları ihmal edilmemelidir.

Diş Beyazlatma Herkese Uygulanabilir mi?

Diş beyazlatma işlemi öncesinde ağız ve diş sağlığının detaylı şekilde değerlendirilmesi gerekir. Aktif çürükler, diş eti hastalıkları veya ileri hassasiyet problemleri bulunan kişilerde öncelikle bu sorunlar tedavi edilmelidir. Ayrıca porselen kaplama ve dolgu gibi restorasyonların beyazlatma işleminden etkilenmediği unutulmamalıdır.

20 Yaş Dişleri Neden Sorun Çıkarır?

20 yaş dişleri, çene yapısında yeterli alan bulunmadığında gömülü kalabilir veya yanlış pozisyonda sürebilir. Bu durum ağrı, enfeksiyon, ağız açmada güçlük ve komşu dişlerde hasar gibi sorunlara yol açabilir. Düzenli diş kontrolleri sayesinde olası problemler erken dönemde tespit edilerek gerekli tedavi planlaması yapılabilir.

Gece Diş Sıkmak Hangi Sorunlara Yol Açar?

Bruksizm olarak adlandırılan diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlığı, zamanla dişlerde aşınmalara, çatlaklara ve hassasiyete neden olabilir. Ayrıca çene ekleminde ağrı, baş ağrısı ve boyun kaslarında gerginlik gibi şikayetlere de yol açabilir. Erken teşhis edilen vakalarda koruyucu tedavilerle bu sorunların önüne geçmek mümkündür.

Şeker Yemeden de Diş Çürür mü?

Diş çürüklerine yalnızca şekerli gıdalar neden olmaz. Ekmek, makarna, pirinç, kraker ve benzeri karbonhidrat içeren yiyecekler de ağızdaki bakteriler tarafından asite dönüştürülerek çürük oluşumuna zemin hazırlayabilir. Bu nedenle dengeli beslenme ve düzenli ağız bakımı büyük önem taşır.

Elektrikli Diş Fırçası mı, Manuel Diş Fırçası mı?

Her iki fırça türü de doğru teknikle kullanıldığında etkili sonuçlar verebilir. Ancak elektrikli diş fırçaları, yüksek titreşim ve dönüş hareketleri sayesinde plak temizliğinde avantaj sağlayabilir. Özellikle doğru fırçalama alışkanlığı kazanmakta zorlanan bireyler için elektrikli fırçalar başarılı bir alternatif olabilir.

Sağlıklı Gülüşler İçin Düzenli Kontrol Şart

Ağız ve diş sağlığı problemlerinin büyük bölümü erken teşhis edildiğinde kolaylıkla tedavi edilebilmektedir. Bu nedenle herhangi bir şikayetiniz olmasa bile yılda en az iki kez diş hekimi kontrolünden geçmeniz önerilir.

İnegöl Güleryüz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak, modern teknoloji ve uzman kadromuzla sağlıklı ve estetik gülüşler için hizmet vermeye devam ediyoruz.

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İnegöl Güleryüz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği