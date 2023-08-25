TÜED Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, çalışılan dönemde ödenen primlerin karşılığı olarak insanca yaşayacak bir aylık istediklerini belirterek, "Sosyal yardım değil, sadaka hiç değil; hakkımız olanı istiyoruz" dedi.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrasında ekonomik zorlukları göz ardı etmediklerini belirterek, emeklileri memnun edecek adımların atılacağı mesajını vermesi sonrasında emekliler, hükümetten isteklerini ve beklentilerini Herkes Duysun ekranlarında bir kez daha yüksek sesle dile getirdi.

Türkiye'nin en yenilikçi medyası Herkes Duysun platformlarında Yavuz Gerçekçi’nin hazırlayıp sunduğu ‘Gerçek Sesler’ programının bu haftaki konuğu Türkiye Emekliler Derneği Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars oldu.

Programda emeklilere yapılan zammın ardından beklentileri karşılanmayan emeklilerin ek zam talepleri ve enflasyonla mücadelelerinin yanı sıra son gelişmeler masaya yatırıldı.

TÜED Genel Merkezi'nin 1970 yılında Ankara’da kurulduğunu anımsatan Pars, Türkiye’de 120 şubeye ulaştığını ve Uludağ Şubesi'nin de bunlardan biri olduğunu belirterek, ülke genelinde emekli, dul ve yetimin yanında olan onların sesi kulağı olan 1 milyonun üzerinde üyesi olan sivil toplum kuruluşu olduklarını söyledi. Yıllık 60 TL üyelik ücreti karşılığında emeklilere gıda, sağlık, ulaşım gibi birçok alanda indirim ve sosyal yaşamlarına katkı sağlayacak dokunuşlarda bulunduklarını anlatan Pars, emeklilerin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğine vurgu yaptı.

“BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR”

Türkiye’de 14 milyon 350 bin emeklinin mevcut olduğuna dikkati çekerek birlik olunmasının önemine vurgu yapan Kenan Pars, bu hususta EYT’lilerin birlik olarak, sokağa çıkarak, istedikleri hakkı almalarından ötürü kutlarken, diğer emeklilerin de birlik ve beraberlikle her türlü sorunun üstesinden gelebileceklerini söyledi.

https://youtu.be/TONaCITCkdk

“KAŞIKLARIN ŞEKLİ DEĞİŞTİ, EMEKLİNİN SABRI KALMADI”

Yapılan zammın emeklilerin isteklerini karşılamadığını belirten TÜED Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, “Sayın Cumhurbaşkanımız “Sabredin” diyor ancak emeklilerin artık sabrı kalmadı. Bıçak kemiğe dayandı. Emekli maaşı 20 bin lira yapılsa dahi emeklilerin bundan önceki borçlarını ödeyecek durumu kalmadı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Pars, "Emekklinin iki silahı var. Biri hayır dua, diğeri de beddua. Emekliler 5 yıldan bu yana hayır dua etmiyor. Sakın ama sakın emeklinin bedduasını almasınlar. Bizler insan onuruna yaraşır, nefes alabileceğimiz bir hayat sunulmasını istiyoruz. Ekim ayını beklemeden bir an önce parlamentoyu toplayıp emeklilere seyyanen zam sağlanmalaıdır. Eskiden emekliye çorba kaşığıyla verilip kepçeyle alınırdı. Şimdi kaşıkların şekli değişti. Çay kaşığı ile verilip, aşçı kepçesiyle, kazanla alınmaya başlandı. Enflasyon, dolar kuru durdurulamıyor. Vergilere, harçlara, benzine, mazota, bir insanın yaşaması için gerekli her şeye büyük zamlar geliyor. Kur Korumalı Mevduat Kanunuyla zengin daha zengin yapılıyor, kamu da tasarrufa gidilmiyor, ekonominin tüm acı reçetesi emekçiden ve emekliden çıkarılıyor. Emeklilerin enflasyon hesabından çıkarılmasını istiyoruz" çağrısında bulundu.