Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın vefatının 39. yıl dönümünde Gemlik Umurbey’de düzenlenen anma törenine katıldı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Türkiye’nin 3. Cumhurbaşkanı merhum Celal Bayar’ın vefatının 39. yıl dönümü dolayısıyla Gemlik’in Umurbey Mahallesi’nde düzenlenen anma törenine katıldı.

Tören, Bayar’ın anısını yaşatmak ve katkılarını hatırlatmak amacıyla gerçekleştirildi.Tuğgeneral Tataroğlu’nun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Bursa’nın tarihine ve Cumhuriyetin kurucu değerlerine bağlılığın bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Tören, Umurbey’de bulunan Celal Bayar Müzesi ve çevresinde düzenlenirken, katılımcılar merhum Cumhurbaşkanını saygıyla andı.