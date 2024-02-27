TÜİK'in açıkladığı rapore göre Antalya, Mersin, Van, Muğla, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır gibi şehirlerde bulunan 25 ilçenin il olmaya aday olma potansiyeli var.

Fakat il olmak için sadece nüfusun yeterli olmasına değil, ilçelerin bağlı oldukları il merkezlerine olan uzaklığı, sosyo-ekonomik koşulları, altyapısı, kültürel ve tarihi değerleri de ilçelerin il olmasında önemli rol oynuyor.

1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999 yılına kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e kadar çıktı. İl sayılar 1999 yılından beri artmazken, il olma kriterini karşılayan 25 ilçenin olduğu belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, il olmaya en yakın ilçeler şu şekilde:

Kozan, Adana Nüfus: 129.985.

Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378.

Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424.

Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469.

Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437.

Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824.

Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826.

Elbistan, Kahramanmaraş Nüfus: 142.783.

Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263.

Ereğli, Konya Nüfus: 142.818.

Midyat, Mardin Nüfus: 108.242.

Ünye, Ordu Nüfus: 122,597.

Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908.

Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474.

Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879.

Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129.

Erciş, Van Nüfus: 173.203.

Karadeniz Ereğlisi, Zonguldak Nüfus: 174.619.

Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664.

İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639.

Siverek, Şanlıurfa Nüfus: 250.100.

Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551.

İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032.

Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494.

8 KRİTER VAR

Yapılan çalışmaya göre yeni il ve ilçeler için önce kriterler ortaya konacak.

İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor.

Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.

Kaynak: Haber merkezi