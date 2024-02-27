Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Şeref Firidinoğlu öncülüğünde çalışmalarını sürdüren tekvandocular Balıkesir’de yapılan Yıldızlar Tekvando Şampiyonasında 4 altın madalya kazandı. Edremitli ve Havranlı olan başarılı sporcuları kutlayan Şeref Firidinoğlu, başarılarının artarak devam edeceğini söyledi.

Havran Halk Eğitim Merkezi Tekvando Antrenörü ve Edremit Olimpik Spor Kulübü Başkanı olan Şeref Firidinoğlu’nun yetiştirdiği sporcular rüzgar gibi esti. Balıkesir’de yapılan Yıldızlar Tekvando Şampiyonasına katılan, İrem Tınmaz, Zehra Gündüz, Emir Kanat ve Mehmet Ömür Kahraman kilolarında birinci olarak altın madalya kazandı. Sporcuları kutlayan Antrenör Şeref Firidinoğlu, “ Sporcularımı cani gönülden tebrik ederim. Daha öncede katıldığımız şampiyonalarda da çoğu sporcum şampiyon oldu. Bu şampiyonada özellikle şampiyon olarak kürsüye çıkan sporcumun Filistin Bayrağı ı açması beni o kadar duygulandırdı ki anlatamam. Seni yetiştiren anne babaya sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Yolumuz uzun, daha önümüzde nice şampiyonluklar var. Destek olan değerli velilerimize de çok çok teşekkür ederim. Başarılarımız artarak devam edecek” dedi.