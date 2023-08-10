2023 yılının Haziran ayına dair Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üstü kişiler arasında işsizlik durumuyla ilgili önemli veriler sunuldu. Bu verilere göre, işsizlik oranı mevsimsel etkilerden arındırıldığında %9,6 seviyesinde kaydedildi.

İşsizlik oranı yükseliyor

Söz konusu araştırmaya göre, Haziran ayında işsizlikle mücadelede 2 bin kişilik bir artış yaşandı ve işsiz kişi sayısı 3 milyon 337 bin kişi olarak tespit edildi. Bu durum işsizlik oranının 0,1 puanlık bir yükselişle %9,6 düzeyine ulaştığını gösterdi. Cinsiyet bazında ayrıntılara bakıldığında, erkeklerde işsizlik oranı %7,8 olarak kaydedilirken, kadınlarda bu oran %13,2 olarak tahmin edildi.

İstihdam alanında da benzer şekilde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Haziran ayında istihdam edilen kişi sayısı bir önceki aya göre 363 bin kişi azalarak 31 milyon 291 bin kişiye geriledi. Bu durum ise istihdam oranının %47,8'e düşmesine neden oldu. Cinsiyet bazında incelendiğinde, erkeklerde bu oran %65,2 iken kadınlarda %30,8 olarak kaydedildi.

İşsizlik Oranı Genç Nüfusta da Artış Gösterdi

2023 Haziran ayına dair sunulan işgücü verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış işgücüne katılma oranı %52,9 olarak kaydedildi.

Araştırmaya göre, işgücüne dahil olan kişi sayısı bir önceki aya göre 359 bin kişi azalarak 34 milyon 629 bin kişiye geriledi. Bu durum işgücüne katılma oranının %52,9'a düşmesine neden oldu. Cinsiyet bazında incelendiğinde, erkeklerde işgücüne katılma oranı %70,7 iken kadınlarda %35,5 olarak tespit edildi.

Özellikle genç nüfusta yapılan değerlendirmelerde ise mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranının %18,6 olarak belirlendiği görüldü. 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artışla yükselerek %18,6 seviyesine ulaştı. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı erkeklerde %15,4 iken kadınlarda ise %24,2 olarak tahmin edildi.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,6 saat belirlendi

2023 yılının Haziran ayına ait verilere göre, istihdam edilen bireylerin referans dönemindeki çalışma süreleri incelendiğinde, mevsimsel ve takvimsel etkilerden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,6 saat olarak tespit edildi.

Bu verilere göre, işbaşında bulunan istihdam edilenlerin haftalık çalışma sürelerine dair yapılan hesaplamalarda, 2023 Haziran ayı itibarıyla bir önceki aya göre 0,7 saatlik artışın yaşandığı görüldü. Bu artış sonucunda ortalama haftalık fiili çalışma süresi 44,6 saat olarak kaydedildi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış atıl işgücü oranı, 2023 Haziran ayında dikkate alındığında, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerin bir araya geldiği oranla %24,2 seviyesine yükseldi. Bu, bir önceki aya göre 1,7 puanlık bir artışı ifade ediyor.

Araştırmanın verilerine göre, zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin toplam oranı %16,6 olarak belirlenirken, işsizler ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise %17,9 olarak tahmin edildi. Bu veriler, işgücü piyasasındaki atıl kaynakların ve eksik istihdamın genel tablosunu yansıtarak, ekonomik dinamikler açısından önem taşıyor.