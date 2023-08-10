Abdülhamid Han sondaj gemisi, filoya katıldıktan tam bir yıl sonra yeni bir göreve gönderildi.
Sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Abdülhamid Han sondaj gemisinin yeni görevine başladığını duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar “Arama üretim filomuza katılışının birinci yıl dönümünde Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz Akdeniz'deki yeni görevine vira bismillah diyerek başlıyor. Pruvası neta, dümeni viya, rüzgârı da kolayına olsun” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Geçen yıl aynı gün Mersin Taşucu Limanı'nda düzenlenen törenle ilk görevine uğurlanan Abdülhamit Han, bugün Akdeniz'deki yeni görevine başladı.