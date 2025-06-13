İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, radar uygulamaları ile ilgili yeni bir komisyon kurulacağını duyurdu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ise radar cezalarının iptal edileceği yönündeki iddialara yanıt verdi.

TBMM'ye sunulan ve trafik kazalarını azaltmayı hedefleyen yeni eylem planı önümüzdeki hafta Genel Kurul'da oylanacak. Tasarıda hız sınırı ihlallerine verilen para cezalarının artırılmasına ilişkin maddeler yer alıyor ve bu düzenlemeler kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Yapay zekâ tabanlı radar cihazları, otoyollardaki hız sınırını anlık ölçerken, hız sınırının ani değiştiği yerlerde kısa sürede ceza kesilmesi sürücüler arasında sosyal medyada tepkilere yol açtı. AKP içerisinden de eleştiriler geldi; uygulamanın caydırıcılıktan çok tahsilat amaçlı olduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, otoyollarda hız sınırlarının aniden 70, 50 ve 30 kilometreye düştüğü noktalarda sürücülerin fark edemeyeceği radarların bulunduğu yönündeki şikayetler üzerine hız sınırı levhalarının yeniden inceleneceğini açıkladı.

Radar cezalarının iptal edilip edilmeyeceği tartışmaları devam ederken, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, cezaların düşük olduğunu ve yeni kanunla artırılarak caydırıcı hale getirileceğini belirtti. Güler, yüksek cezalardan değil, aşırı radar uygulamalarından şikayet edildiğini söyledi. Meskun mahalde çok sayıda radar olması ve ani hız düşüşlerinin sıkıntı yarattığını ifade eden Güler, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları ortaklığında kurulan komisyonda bu uygulamaların gözden geçirileceğini bildirdi.