Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan anlaşmazlıkların çözümü için yargı dışı alternatif bir merci olarak görev yapan Tüketici Hakem Heyetleri, 1995 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Bu heyetler, anlaşmazlıkların adil, hızlı, basit ve düşük maliyetle çözümlenmesini sağlarken, aynı zamanda yargının iş yükünü önemli ölçüde hafifletiyor. Bugüne kadar yaklaşık 18 milyon uyuşmazlık, yargıya intikal etmeden Tüketici Hakem Heyetleri tarafından çözüme kavuşturuldu.

2024 yılında yapılan 755 bin 997 başvuru sonucunda toplam 762 bin 100 uyuşmazlık karara bağlanırken, başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 7 milyar lira olarak kaydedildi. Bu rakam, 2023 yılında 4 milyar lira olan parasal değere göre yüzde 75 artış anlamına geliyor" ifadeleri yer aldı.

Tüketici Hakem Heyetlerine yazılı başvuruların yanı sıra, e-Devlet ve Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) üzerinden elektronik ortamda kolayca başvuru yapılabildiği belirtildi. Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre, 2024 yılında yapılan başvuruların yaklaşık %67’si e-Devlet aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirildi. Elektronik başvuru yöntemi, tüketiciler arasında en çok tercih edilen yöntem oldu.

Tüketicilerin en fazla “Bedel iadesi” talebiyle başvurduğu ifade edildi. Bu kapsamda yaklaşık 293 bin başvuruda bedel iadesi istenirken, 204 bin başvuruda “Ürünün değişimi” ya da “Hizmetin yeniden görülmesi” talep edildi. Diğer başvurular arasında “Ücretsiz onarım” ve “Bedelden indirim” talepleri de yer aldı.

2024’te En Fazla Ayakkabı Şikayet Edildi

Tüketici başvurularında en çok ayakkabı ile ilgili sorunların gündeme geldiği açıklandı. Başvuruların %13,2’si (100 bin 448 adet) ayakkabılarla ilgiliydi. Ayakkabıyı, %4,86 ile kıyafet (36 bin 800 başvuru), %4,85 ile kredi kartı üyelik ücreti (36 bin 725 başvuru), %4,09 ile cep telefonu (30 bin 959 başvuru), %3,94 ile mobilya (29 bin 846 başvuru) ve %3,80 ile internet abonelikleri (28 bin 733 başvuru) izledi.

Sektörel bazda değerlendirildiğinde ise 2024 yılında en fazla başvuru %58,79 oranıyla perakende ticaret sektörüne (444 bin 485 başvuru) yönelik yapıldı. Perakende ticareti, %10,14 ile finansal hizmetler (76 bin 702 başvuru) ve %9,79 ile abonelik hizmetleri (74 bin 70 başvuru) takip etti.