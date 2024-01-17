Tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde yargı dışı alternatif çözüm mercileri olarak oluşturulan tüketici hakem heyetlerinin Sakarya’da 2023 yılında karar verilen başvuruların toplam nakdî değeri yaklaşık 48 buçuk milyon lirayı buldu.

Tüketici hakem heyetleri uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözümüne imkan sağlarken, aynı zamanda yargı mercilerinin üzerindeki iş yükünü de önemli ölçüde azaltıyor. Bu çerçevede 1995 yılından beri faaliyetlerine devam eden mercilere Sakarya’da 2023 yılında toplam 8 bin 335 adet başvuru yapılırken, bunlardan 7 bin 931’ine ilişkin karar verildi. Tüketici hakem heyetince geçen yılda karar verilen başvuruların toplam nakdî değeri yaklaşık 48 buçuk milyon lira oldu. Sakarya’da 2023 yılında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 57’si e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilirken ürün ve hizmet bazında dağılımında, 879 adet başvuruyla en çok ayakkabıya yönelik şikayette bulunulduğu görüldü. Tüketiciler heyetlere ayakkabı haricinde 510 adet cep telefonu, 415 adet mobilya, 390 adet internet aboneliği, 373 adet kredi kartı üyeliği 5 bin 180 adet perakende ticaret sektörü, 981 adet abonelik hizmetleri sektörü ve 744 adet finansal hizmetler sektörüne yönelik başvuruda bulundu.

84 bin 388 ürün denetlendi, aykırılık tespiti yapılan ürünler için 852 bin 084 TL ceza kesildi

Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü tarafından ‘Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’ çerçevesinde denetim gerçekleştirildi. Bahse konu olan olaya ilişkin otomotiv ticareti ve otomotivde stokçuluk fiillerine yönelik denetimler, emlak sektörüne yapılan denetimler ile fahiş fiyat denetimleri olmak üzere 349 gerçek ve tüzel kişi, 2 bin 503 ürün denetlendi, aykırılık tespiti yapılanlar değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletildi. ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ çerçevesinde ise 2023 yılı boyunca toplamda bin 860 gerçek ve tüzel kişi ile 84 bin 388 ürün denetlendi. Hususa binaen aykırılık tespiti yapılan 378 ürün için 852 bin 084 TL idari para cezası uygulandı.