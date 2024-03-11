‘Hurma yıkanmalı mı yıkanmamalı ?’ sorusu cevaplandı. Hurma satıcısı, “Müşterilerimize de söyleriz; yiyeceğiniz kadarını yıkayıp yiyin. En sağlıklısı öyle olur” diyerek uyarıda bulundu.

Ramazan ayında en çok tüketilen yiyeceklerden hurma tezgahlarda yerini aldı. Mısır Çarşısı’nda alışveriş hareketliliği devam ediyor. Ramazan ayının ilk orucu bugün açılacak. İlk iftar öncesi hurma satıcısı, hurmaların toplu şekilde yıkanıp, kurutulmasının lezzet kaybına yol açacağını belirterek tüketicileri uyardı. Hurmaların tümünün değil, sadece yenecek kadar sayıda yıkanması gerektiğinin altını çizdi.

Mısır Çarşısı esnafı Hüseyin Yavuzer, hurma fiyatları ve saklama koşullarıyla ilgili bilgi verdi. Genelde Ramazan ayında medine hurmalarının daha çok tercih edildiğini belirten Yavuzer, “Medine hurmaları daha faydalıdır, sağlık açısından iyidir. Medine hurması dışında Filistin’den, Mısır’dan bizim tercihimiz genelde medine hurmaları oluyor. Daha çok onlar tercih ediliyor. Hurmaların boyutlarına bakarsak; genelde Filistin’den gelen hurmalar iri ve büyük oluyor ama lezzet açısından medine hurmalarını tercih ediyoruz. Çünkü lif oranı yüksek hem de Ramazanda insanın şekeri düzenleyip açlığı gideriyor” dedi.

“Hurma fiyatları 150 liradan başlıyor”

Hurma fiyatlarının 150 ila 500 lira arasında değiştiğini belirten Yavuzer, “Hurmaların fiyatı boyut ve kalitesine göre değişiyor. Daha iri ve büyük hurmaların fiyatı biraz daha pahalı, ufak olanlarınki de uygun oluyor” diye bilgi verdi.

“Hurma kesinlik tane olarak yıkanmalı”

Tüketmeden önce hurmaların yıkanması gerektiğinin altını çizen Yavuzer ancak yenecek sayıda hurmanın yıkanmasının lezzet açısından daha iyi olacağını kaydetti. Yavuzer, “Sonuçta bir ağaçta yetişiyor ve buraya gelene kadar bir yoldan geliyor. Biz de burada satışa sunuyoruz, toz olabilir. Müşterilerimize de söyleriz; yiyeceğiniz kadarını yıkayıp yiyin. En sağlıklısı öyle olur” şeklinde konuştu.