27. Nioh (2017)

Kılıcınızı alın ve savaşan devletler ve karanlık, kötü niyetli güçler tarafından harap edilen Japonların kanlı Sengoku dönemine gidin ve usta olmayan samuray William olarak diyarda şiddetli bir yol kesti. Vahşi göğüs göğüse dövüşte çapraz bıçaklar, kılıç, balta, mızrak ve hatta hem insan hem de iblis düşmanlara karşı savaş çekiçleri kullanın. Kötü karşılaşmalara katlanın ve hatalarınızdan ders alın: her ölüm size diriliş ve her diriliş düşmanlarınızı alt etmek için daha büyük bir kararlılık getirecek.

Platform: PlayStation 4, Microsoft Windows, PlayStation 5

26. Kingdom Come: Deliverance (2018)

Kingdom Come: Deliverance, gişe rekorları kıran prodüksiyon değerleri, doğrusal olmayan bir hikaye ve devrim niteliğindeki birinci şahıs yakın dövüşleri içeren açık bir dünya, aksiyon-macera, rol yapma oyunudur.

Platform: Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One

25. Bloodborne (2015)

Bloodborne, şimdi bir hastalık gibi sokaklarda yayılan tuhaf bir endemik hastalıkla lanetlenen antik Yharnam kentinde cevapları avladığınız bir aksiyon RPG oyunudur. Tehlike, ölüm ve delilik bu karanlık dünyayı istila ediyor ve hayatta kalmanız için gerekli olacak en karanlık sırlarını ortaya çıkarmakla görevlendiriliyorsunuz. Silahlar ve testere bıçakları da dahil olmak üzere benzersiz bir silah cephaneliğiyle donanmış, şehrin belini koruyan çevik ve zeki düşmanları dağıtmak için zekaya, stratejiye ve reflekslere ihtiyacınız olacak. Kendi başınıza veya diğer insanlarla birlikte keşfetmek ve fethetmek için bir dizi geniş yeraltı kalıntılarına, tuzaklarla, canavarlarla ve ödüllerle dolu bir diziye erişmek için kutsal kadehleri kullanacaksınız.

Platfrom: PlayStation 4

24. Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (2019)

Definitive Edition, beğeni toplayan DRAGON QUEST XI’in orijinal sürümündeki tüm içeriği içerir ve karaktere özel ekstra senaryolar, orijinal film müziği ile çalma seçimi veya müziğin büyük orkestra versiyonu, 2D ve 2D arasında geçiş yapma yeteneği ekler. 3D grafik modları, Japonca seslendirme seçeneği ve çok daha fazlası.

Platform: Nintendo 3DS, PlayStation 4, Microsoft Windows, Nintendo Switch, Xbox One

23. Fallout: New Vegas (2010)

Nükleer sonrası RPG serisindeki en son oyun, Fallout 3 motorunu kullanan Obsidian Entertainment’taki Fallout 1 ve 2 ekibinin birçok üyesi tarafından geliştiriliyor.

Platform: Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360

22. The Elder Scrolls III: Morrowind (2002)

Hayal edebileceğiniz her tür karakteri yarattığınız ve oynadığınız epik, açık uçlu tek oyunculu bir oyun. Destansı bir maceraya atılan asil bir kahraman ya da loncasının liderliğine yükselen sinsi bir hırsız olun. Nihai yıkım büyüsünü geliştiren kötü niyetli bir büyücü veya bir vebanın tedavisini arayan saygılı bir şifacı olun. Eylemleriniz karakterinizi tanımlar ve oynayışınız eylemlerinize göre değişir ve gelişir. Suikastçılar loncasıyla yüzleşin ve sizinle bir sözleşme yaparlar. Onları etkileyin ve onun yerine sizi işe almaya çalışırlar. Morrowind dünyasında hiçbir efsane aynı değildir.

21. Demon’s Souls (2009)

Demon’s Souls, PS3 sahiplerinin platformun lansmanından bu yana beklediği zorlu aksiyon RPG deneyimi olmayı vaat ediyor. Devrim niteliğindeki çevrimiçi özellikler, maceranızı daha önce hiç olmadığı kadar destekler ve tek oyunculu oyunu geliştirmek için her durumda hizmet veren kusursuz bir ara bağlantı sunar. Eş zamanlı işbirliğine dayalı oyunda diğer iki oyuncuyla takım olun, oyunun devasa patronlarından bazılarını devirmek için birlikte çalışın veya yetenekli oyuncuların oyunlarına girmeye zorlayın ve onları PvP savaşına davet edin. Sizin ayak izlerinizi takip edecekler için ipuçları bırakın; Ya kasten ya da kendi kasıtsız ölümünüz yoluyla, kan lekeleriniz haleflerinizin, korkunç kaderinizden nasıl kaçınacağınız konusunda ipucu vererek ölümünüzün bir tekrarını izlemelerine izin verecektir.

20. Fable II (2008)

Orijinalden 500 yıl sonra geçen Fable II, oyunculara Albion dünyasındaki geniş bir zindan, yer altı mezarları ve mağara koleksiyonunu keşfetmek için muazzam bir özgürlük ve seçenek içeren epik bir hikaye ve yenilikçi gerçek zamanlı oyun sunuyor. Fable II, inanılmaz yeni özellikler ekleyerek ve sınırsız seçenek ve sonuçlardan oluşan daha geniş, daha karmaşık bir krallık yaratarak Xbox klasiğinin kapsamını ve derinliğini genişletiyor. Oyuncular, kadın veya erkek olarak oynama, evlenme, çocuk sahibi olma ve kendi tasarladıkları bir hayatı yaşama seçeneğine sahiptir. Manzarayı keşfetmekte özgür olduğunuz ve kırsalda açık bir şekilde dolaştığınız orijinal Fable’daki olaylardan 500 yıldan fazla bir süre sonra büyüyen Albion dünyasını yeniden ziyaret edin. Doğru fiyata her ev, kulübe, zindan ve kale satılıktır. Oyuncular, Albion’u ilk kez yeniden keşfederken, kararlarına yanıt olarak dünyanın nasıl büyüdüğüne ve değiştiğine inanılmaz ve benzersiz yollarla tanık olabilirler. Fable II, oyuncuların kılıçlar ve topuzlar gibi el silahlarında, yaylar ve tabancalar gibi menzilli savaş silahlarında ve tamamen yeni bir sihir sisteminde gerçekten ustalaşmalarına izin vermek için tasarlanmış yeni bir savaş sistemine öncülük ediyor. Bu üç disiplin çok erişilebilir olsalar da inanılmaz derecede derindir ve oyuncuların Xbox 360 denetleyicisindeki tek bir düğmeyi kullanarak dövüş stillerini karıştırmalarına ve usta kılıç ustasından yetenekli bekçiye ve şeytani büyülü kaynakçıya kadar her şeyi yapmalarına olanak tanır.

19. Vampire: The Masquerade – Bloodlines (2004)

Sunum Vampire: The Masquerade – Bloodlines, yoğun birinci şahıs aksiyonunu açık, doğrusal olmayan bir dünya, zengin karakter gelişimi ve sürükleyici bir hikaye ile birleştiren, görsel olarak çarpıcı bir birinci şahıs rol yapma macerası. Half-Life 2, Vampire: The Masquerade – Bloodlines, White Wolf’un kalem kağıt RPG serisine dayanmaktadır ve ünlü RPG geliştiricisi Troika Games tarafından geliştirilmiştir. Oyun, oyuncuları gece yaratığı olarak modern Los Angeles’ın karanlık ve cesur vampir yeraltı dünyasına sürüklüyor, ölümlüler ve diğer karanlık yaratıklarla inanılmaz bir dizi vampir güçleri, becerileri ve özellikleriyle etkileşimde bulunuyor ve bunlarla savaşıyor.

18. Disco Elysium (2019)

Disco Elysium, açık dünya rol yapma oyunudur. Emrinizde benzersiz bir beceri sistemine ve yolunuzu çizmek için tam bir şehir bloğuna sahip bir dedektifsiniz. Unutulmaz karakterleri sorgulayın, cinayetleri kırın veya rüşvet alın. Bir kahraman olun ya da bir insanın mutlak felaketi olun.

17. The Legend of Zelda: A Link Between Worlds (2013)

The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, Super NES klasiği The Legend of Zelda: A Link to the Past dünyasında geçen yeni bir hikayeye sahip yeni bir oyundur.

16. Castlevania: Symphony of the Night (2007)

Drakula’nın soyundan biri olarak vampir soyunu bitirmelisiniz. Dünyayı bu tarif edilemez terörden kurtarabilir misin? Castlevania’nın gizemini ortaya çıkarın ve adı kadar efsanevi bir maceraya meydan okuyun. 140’tan fazla farklı düşman, patron ve korkunç yaratık. Müthiş büyülü büyüler – yarasaya, kurda veya eterik sisine dönüşün. Gizli silahlar, sırlar ve karakterler … gelmiş geçmiş en büyük Castlevania!

15. Monster Hunter: World (2018)

Monster Hunter: World’de, acımasız canavarları kalp atışları hızlandıran savaşlarda yakalayıp öldürdüğünüz yeni bir kıtaya giden bir avcı rolünü üstleniyorsunuz. Arazi, bitki örtüsü ve vahşi yaşam dahil çevredeki ortamı savaşta kendi yararınıza kullandığınızda veya sundukları tehlikeler tarafından engellendiğinizde, bu yeni arazi ve çeşitli sakinleri her görevde kritik bir rol oynar. Bir avcı olarak, yoğun, gelişen savaşlarda hedeflerinizi izlemek ve manevra yapmak için kurnazlığınızı ve uzmanlığınızı kullanmalısınız.

14. The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006)

Oblivion, Tamriel’in başkenti Cyrodiil’de geçen tek oyunculu bir oyundur. Bilinmeyen bir suikastçı tarafından öldürülen önceki imparator, boş duran bir tahtın gizli varisini bulma görevi size veriliyor. Gerçek bir İmparator olmadan, Oblivion kapıları (Tamriel dünyasındaki cehenneme eşdeğer) açılır ve iblisler Cyrodiil’i işgal etmeye ve halkına ve kasabalarına saldırmaya başlar. Tahtın kayıp varisini bulmak ve tüm Tamriel’i yok etmekle tehdit eden uğursuz komployu çözmek size kalmış.

Elder Scrolls geleneğine uygun olarak, oyuncular ana görevi kendi hızlarında deneyimleme seçeneğine sahiptir ve engin dünyayı keşfetmek ve kendi yolunuzu çizmek için birçok fırsat vardır. Hırsızlar veya büyücü loncaları gibi çok sayıda fraksiyon birleştirilebilir ve her biri kendi hikayesini ve fraksiyonun başına geçme ve daha fazla ödül alma şansı içerir.

Oblivion, oyuncu olmayan karakterlere (NPC’ler) çevrelerindeki dünyaya göre kendi seçimlerini yapma yeteneği veren, Radiant AI adı verilen çığır açan yeni bir AI sistemine sahiptir. Nerede yemek yiyeceklerine, kiminle konuşacaklarına ve ne söyleyeceklerine onlar karar verirler. Hepsi bireysel özelliklerine göre uyur, kiliseye gider ve hatta eşya çalarlar. Tüm diyaloglar için tam konuşma ile birleştirilen tam yüz animasyonları ve dudak senkronizasyonu, NPC’lerin daha önce hiç olmadığı kadar canlanmasını sağlar.

13. Dragon Age: Origins (2009)

Sektördeki en başarılı rol yapma oyunlarından biri olan BioWare’in “Baldur’s Gate” in ruhani halefi olan Dragon Age: Origins, BioWare’in köklerine dönüşünü temsil ediyor ve çarpıcı görsellerle mevcut fantezi çalışmalarının en iyi unsurlarının bir birleşimini sunuyor. duygusal odaklı anlatım, kalp atan dövüş, güçlü büyü yetenekleri ve güvenilir dijital oyuncular. Dragon Age: Origins’in karanlık ve olgun bir hikaye ve oynanışa sahip olması nedeniyle klasik RPG’lerin ruhu eskimektedir. Destansı Parti Tabanlı Savaş – Dragon Age: Origins, oyuncular büyük ölçekli savaşlarla karşı karşıya kaldıklarında ve düşmanların ve devasa yaratıkların yığınlarını yok etmek için partilerinin özel yeteneklerini kullandıklarından yenilikçi, ölçeklenebilir bir savaş sistemi sunuyor.

Güçlü Büyü – Oyuncular, ortaya çıkan benzersiz efektler yaratmak için farklı büyüleri bir araya getirmenin bir yolu olan “büyü kombinasyonlarını” uyguladıkça, düşmanlara müthiş bir yıkım yağdırmak daha da zorlayıcı. Oyuncular karakterlerini geliştirir ve güçlü özel yetenekler (büyüler, yetenekler ve beceriler) kazanır ve sürekli artan yıkım silahlarını keşfederler. Duygusal açıdan ilgi çekici hikayesiyle oyuncular, kimlerle ittifak kuracaklarını veya güçlü yumrukları altında ezeceklerini seçiyor, yaptıkları seçimlerle ve güçlerini nasıl kullandıklarıyla dünyayı yeniden tanımlıyor. Oyuncular, oyuncunun dünyayı gördüğü merceği ve dünyanın oyuncuyu nasıl gördüğünü sağlayan benzersiz bir başlangıç ​​seçer ve oynar. Oyuncunun Menşe seçimi, her maceranın seyrini derinden etkileyen özelleştirilmiş bir hikaye açılışında oynadıkça, kim olduklarını ve maceraya nerede başlayacaklarını belirler.

12. World of Warcraft (2004)

Warcraft III: Reign of Chaos’un ardından dört yıl geçti ve şimdi Azeroth’un harap olmuş dünyasında büyük bir gerilim alevleniyor. Savaştan yıpranmış ırklar parçalanmış krallıklarını yeniden inşa etmeye başlarken, hem eski hem de uğursuz yeni tehditler dünyayı bir kez daha rahatsız edecek. World of Warcraft, ödüllü Warcraft evreninde geçen çevrimiçi bir rol yapma deneyimidir. Oyuncular, geniş bir dünyada keşfederken, maceraya atılırken ve maceraya atılırken Warcraft kahramanlarının rollerini üstlenirler. “Devasa Çok Oyunculu” olan World of Warcraft, binlerce oyuncunun aynı dünya içinde etkileşime girmesine olanak tanır. İster birlikte maceraya atılın, ister destansı savaşlarda birbirlerine karşı savaşın, oyuncular arkadaşlıklar kuracak, ittifaklar kuracak ve güç ve zafer için düşmanlarla rekabet edecekler. Özel bir canlı ekip, üstlenilecek yeni maceralar, keşfedilecek topraklar ve yenilecek canavarlardan oluşan sürekli bir akış yaratacaktır. Bu içerik, oyunun aydan aya asla aynı olmayacağını garanti eder ve yıllarca yeni zorluklar ve maceralar sunmaya devam eder.

11. Mount & Blade: Warband (2009)

Mount & Blade için ilk genişleme paketi, 64 oyuncunun katılmasına izin veren çok oyunculu bir yetenekle vurgulanan bir dizi yepyeni özellik sunar.

10. Star Wars: Knights of the Old Republic (2003)

Cumhuriyetin Altın Çağı’nda geçen bu destanla meşgul olun – hem Jedi hem de Sith’in binler arasında olduğu ilk Star Wars filminden 4.000 yıl önce. Galaksi, Kara Lordlarla yakın zamanda yaşadığı çatışmanın sersemlemesiyle Jedi ve Sith arasında devam eden savaş devam eder. Eylemleriniz, bu devasa galaktik savaşın sonucunu ve bir Jedi olarak kaderinizi belirler.

9. Mass Effect 2 (2010)

Mass Effect üçlemesi, tehlikeli uzaylı yaşam formları ve keşfedilmemiş gizemli gezegenlerle dolu geniş bir evrende geçen bir bilim kurgu macerasıdır. Bu karanlık ikinci bölümde, Saren’in kötü Geth askerler ordusu yenildi ve galaktik sahnede izlerini bırakmak için hala mücadele eden insanlar şimdi daha da büyük bir tehlikeyle karşı karşıya.

8. Yakuza 5 (2015)

Efsanevi ejderha, Yakuza’nın yeraltı suç dünyasına geri döner. Bir zamanlar Dojima Ejderhası olarak bilinen Kazuma Kiryu, yeraltı dünyasıyla tüm bağlarını kopardıktan sonra Hakata’da taksi şoförü olarak sessiz bir hayat yaşıyordu. Ancak Tojo Klanı ve Omi İttifakı arasındaki kanlı savaşın şafağında Kazuma, kaçınılmaz kaderini kabul etmek zorunda kalır ve sevdiklerini korumak için suç ve şiddetle dolu bir hayata döner. Yakuza 5, Kazuma Kiryu ve diğer 4 kahraman Haruka Sawamura, Taiga Saejima, Tatsuo Shinada ve Shun Akiyama’nın destansı hikayesine devam ediyor. Efsane, 5 büyük Japon şehrinde – Tokyo, Osaka, Hakata, Nagoya ve Sapporo’da oynanıyor. Yakuza 5 ayrıca, her kahramana odaklanan kapsamlı bir alt olay dizisi olan “Başka Drama” yı da içeriyor. Savaş sistemi ve özelleştirme sistemi Yakuza 4’ten geliştirildi ve ünlü gece kulüpleri ve popüler CLUB SEGA konumları dahil olmak üzere serinin tanınmış yerlerde çeşitli mini oyunlar mevcut.

7. Baldur’s Gate II: Shadows of Amn (2000)

“Baldur Kapısı” nda başlayan hikayenin destansı bir devamı olan bu RPG, Unutulmuş Diyarlar’ın Amn adı verilen ayrıntılı ve zengin bir bölgesi olan Kılıç Sahili’nin güney kesiminde geçiyor. Baldur’s Gate’teki sadece 130 büyü ve 60 canavar türüne kıyasla 300 büyü ve 130’dan fazla canavar türü içeriyor.

6. The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine (2016)

İmparatorluğun Kingdoms of the North’a ve bir süvari atı olan Wild Hunt’a saldıran ve boynunuzu nefes alan Wild Hunt ile hayatta kalmanın tek yolu savaşmaktır. Usta bir kılıç ustası ve canavar avcısı Geralt of Rivia olarak düşmanlarınızın hiçbirini ayakta bırakmayın. Devasa bir açık dünyayı keşfedin, canavarları öldürün ve eylemlerinizle tüm toplulukların kaderine karar verin, hepsi gerçek bir yeni nesil formatta.

Bu genişleme paketi, oyuncuların Toussaint diyarına seyahat edecekleri 20 saatlik yeni maceralar içeren eski tarz bir eklentidir.

5. Final Fantasy IX (2016)

PlayStation için son Final Fantasy olan Final Fantasy IX, seriyi doğuran saf fantezi köklerine geri dönüyor. Bu son bölüm, son derece ayrıntılı karakterler, araçlar ve ortamlar ile nefes kesici sinema grafiklerine sahiptir. Hikaye geliştiren Active Time Event sistemi gibi yepyeni özelliklerin eklenmesi ve ek oynanış sağlayan mini oyunların geri dönüşü, Final Fantasy IX’i sadece unutulmaz bir oyun deneyimi değil, aynı zamanda seride önemli bir adım haline getiriyor.

4. Fallout 3 (2008)

Vault-Tec mühendisleri, kendi kasanızın rahatlığından keyif almanız için Wasteland yaşamının interaktif bir yeniden üretimi üzerinde günün her saati çalıştı. Kapsamlı bir dünya, benzersiz savaş, şaşırtıcı derecede gerçekçi görseller, tonlarca oyuncu seçimi ve inanılmaz bir dinamik karakter kadrosu dahildir. Her dakika, dış dünyanın dehşetlerine karşı hayatta kalma mücadelesidir – radyasyon, Süper Mutantlar ve düşman mutasyona uğramış yaratıklar. Vault-Tec’den, Amerika’nın Post Nükleer Simülasyonda İlk Tercihi. Vault 101 – Atıkların Mücevheri. Vault 101, 200 yıldır Washington DC’nin hayatta kalan sakinlerine ve şimdi Başkent Çorak Toprakları olarak bilinen çevresine sadakatle hizmet etti. 2077 küresel atom savaşı ABD’yi neredeyse tamamen yok etmiş olsa da, Vault 101 sakinleri dış dünyanın sürekli stresinden uzak bir hayatın tadını çıkarıyor. Dev Böcekler, Baskıncılar, Köleler ve evet, Süper Mutantlar bile üstün Vault-Tec mühendisliği ile eşleşmiyor. Yine de çok önemli bir sabah, babanızın Overseer’a karşı geldiğini ve bilinmeyen nedenlerle Vault 101’in sağladığı rahatlık ve güvenliği terk ettiğini görmek için uyanıyorsunuz. Şimdiye kadar bildiğiniz tek yuvayı terk ederek, babanızı ve gerçeği aramak için Mahzen’den sert Çorak Toprak güneşine çıkarsınız.

3. The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

Elder Scrolls destanının bir sonraki bölümü Bethesda Game Studios’tan geliyor. Skyrim, açık dünya fantastik destanını yeniden canlandırarak, seçtiğiniz herhangi bir yolu keşfetmeniz için size açık eksiksiz bir sanal dünyayı hayata geçiriyor. Hayal edebileceğiniz her tür karakteri oynayın ve istediğinizi yapın; The Elder Scrolls’un efsanevi seçme, hikaye anlatma ve macera özgürlüğü daha önce hiç olmadığı gibi gerçekleştirildi. Skyrim’in yeni oyun motoru, yuvarlanan bulutlar, engebeli dağlar, hareketli şehirler, yemyeşil tarlalar ve antik zindanlarla eksiksiz bir sanal dünyaya hayat veriyor. Yüzlerce silah, büyü ve yetenek arasından seçim yapın. Yeni karakter sistemi, istediğiniz şekilde oynamanıza ve eylemlerinizle kendinizi tanımlamanıza olanak tanır. Hiç görmediğiniz kadar eski ejderhalarla savaşın. Dragonborn olarak sırlarını öğrenin ve güçlerini kendiniz için kullanın.

2. Dark Souls II (2014)

Dark Souls II, serinin ünlü zorluk derecesini ve sürükleyici oyun yeniliklerini hem tekli hem de çok oyunculu deneyimlere getiriyor.

Platform: PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One

1. Diablo II: Lord of Destruction (2001)

Diablo II’de karanlık fantezi dünyasına geri dönün. Beş farklı karakter türünden biri olan Diablo II dünyasını keşfedin – uzak diyarlarda yolculuk edin, yeni kötü adamlarla savaşın, yeni hazineleri keşfedin ve antik gizemleri ortaya çıkarın, hepsi de Lord of Terror’u kesin olarak durdurma arayışında.

“Diablo II” nin iki katı büyüklüğünde bir zula, yüzlerce yeni öğe türü ve sihirli özellikler, iki yeni güçlü karakter sınıfı – Assassin ve Druid – ve geliştirilmiş bir düşman AI ile bu genişletme paketi güçlendirmelidir. zaten efsanevi bir RPG’nin kalıcı gücüdür.

Platform: Microsoft Windows, Classic Mac OS, macOS