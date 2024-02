2017’de kurulan ve ilk günden bu yana üye ile destekçi sayısını hızla artıran Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD), 43’üncü şubesini Sakarya’da açtı. İl başkanına mazbatası Genel Başkan Nihat Tanrıkulu tarafından törenle takdim edildi.

2017’de kurulan ve ilk günden bu yana üye ile destekçi sayısını hızla artıran TÜMKİAD, 43’üncü şubesini Sakarya’da açtı. Derneğin il başkanlığı ise iş adamı Mehmet Zeki Ediz’e verildi. Sakarya ile birlikte 43 şubeye ulaşan dernekle birlikte şehrin ekonomik kazanımlarının arttırılması hedefleniyor. Bir otelde gerçekleşen törende İl Başkanı Ediz’in mazbatası ise TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu tarafında takdim edildi. Her şehrin ve coğrafyanın kendine özgü güzelliklerinin olduğunu belirten Mehmet Zeki Ediz, “Sakarya’nın da verimli toprakları, yeni ve ilerici oluşumları, sanayi ve tarımın ayrıca hayvancılığın göz ardı edilmeyecek değerde ekonomiye katkısı vardır. Genel olarak baktığınız da uygun iklim şartları, ulaşımın rahat olması, tarım, turizm ve sanayinin aynı anda gelişme potansiyelinin varlığı, mekansal gelişim potansiyeli su imakanlarının kara ve demir yolunu olması, önemli merkezlere ve pazarlara yakınlığıyla sanayi sektöründe önemli bir potansiyele sahiptir” dedi.

“Gençlerimize ve kadınlarımıza her zaman öncelik vermek istiyoruz”

Gençlere ve kadınlara çalışmalarda öncelik vereceklerinin altını çizen Ediz, “Sakarya otomotiv, vagon ve mobilya sektöründe de öne çıkmaktadır. Ülkemizde az kaynakla ne kadar büyük başarılar elde edildiğiniz hepimiz biliyoruz. Şimdi ise çok daha verimli kaynakların olduğu Sakarya için tüm paydaşlar olarak güç birliği ve iş birliği içinde olmalıyız. Sakarya TÜMİKİAD olarak ben ve yönetim kurulum her yenilikçi düşünceye farklı bir bakış açısı katarak gençlerimize ve kadınlarımıza her zaman öncelik vermek istiyoruz. Burada asıl önemli olan iş birliği ortamını oluşturup içtenlik kazandırmaktır. Bunun için yapacağımız her çalışma öncesinde onlarla birlikte Ar-Ge çalışmaları yaparak ortak karar ve fikir birliği yapmak istiyoruz. Sakarya için yapılacak yatırımların önünü açmak ve bizlerde projelerimizle birlikte desteklerimizi vermek istiyoruz” diye konuştu.

“Siyaset bize ayar vermez, biz devletimiz için çalışıyoruz”

TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, “İş insanları olarak alın teriyle ekmeğimizi kazanıyoruz. Devletine kul olan devletinden korkmaz. Benim rengimden dolayı kimse beni öteleyemez. Hiçbir siyasi partinin ön bahçesi, arka bahçesi değiliz. Siyaset bize ayar vermez, biz devletimiz için çalışıyoruz. Bu ülke kimsenin babasının malı değil, bu ülke herkesin. İş insanlarının yeni bir dengeye ihtiyacı var. Bu toplumu bölmek isteyenlerle anlaşamayız, aynı masaya oturamayız. Herkesin bir siyasi görüşü var, bu devlet hepimizin. Benim hiçbir siyasi partiyle derdim, yok ben iş insanıyım, siyasi değil iş insanları için konuşacağım. Dün bizi eleştirenler, bugün bizi alkışlıyor. Bu millete hizmet için tabii ki para kazanacağız. Hiçbir zaman adam satmayacağım, adam satan her şeyi satar. Bu ülkenin üretmeye ihtiyacı var. Bu ülkenin yeni yüzlere ihtiyacı var. Devletin hakkını yiyenin kolu kırılsın. Ben bayrağıma, devletime aşığım. Ben bu derneğe siyaseti sokarsam yarın istifa ederim. Bu dernek devletçi bir STK kültürünü bu ülkeye kazandıracaktır” şeklinde konuştu.

İl başkanlığı açılış törenine Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, TÜMKİAD Sakarya Şubesi İl Başkanı Mehmet Zeki Ediz, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, Mali Müşavirler Odası Başkanı Erdinç Atalay, İl Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç ve iş adamları katıldı.