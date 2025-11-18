Balıkesir’de öğretmenlik yapan, yazdığı kitaplar ve yürüttüğü yerel ve ulusal proje çalışmalarıyla dikkat çeken Türkçe Öğretmeni ve Yazar Tuncay Okay, Öğretmenler Günü haftası kapsamında TRT Radyo 1’de yayınlanan "Işık Tutanlar" programına konuk olarak edebiyat, eğitim ve değerler üzerine kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Edebiyat dünyasında genç okurların büyük ilgisini toplayan "Boyut Hırsızı" serisinin yazarı olan Tuncay Okay’ın konuk olduğu programın yapımcılığını ve sunuculuğunu deneyimli radyo programcısı Zeynep Bayraktutan üstleniyor.

TRT İstanbul Radyoevi’nde gerçekleştirilen program dinleyicilerle buluşacak. Söyleşide Tuncay Okay, "Boyut Hırsızı" serisinin ortaya çıkış sürecini, karakterlerin derinlikli inşasını ve romanlarında tarih, kültür ve değerler eğitimini nasıl bir araya getirdiğini anlattı. Hem öğretmen hem yazar kimliğini bir arada taşıyan Okay, sınıf içi deneyimlerinin eserlerine yön verişinden de bahsetti.

Okay, edebiyatın eğitimdeki önemine şu sözlerle dikkat çekti:

"Özellikle Boyut Hırsızı serisiyle gençlerimize millî ve manevî değerleri aşılamanın gayreti içindeyiz. Edebiyat, yalnızca bir sanat alanı değil; aynı zamanda kimlik, yön ve bilinç kazandıran güçlü bir eğitim aracıdır."

Programın devamında Anlayarak Hızlı Okuma ve Hafıza Teknikleri çalışmalarından da bahsedildi. Aynı zamanda programın özel anlarından biri ise sunucu Zeynep Bayraktutan’ın, Tuncay Okay’a ait "Ben Seni Gölgelerin Ardına Sakladım" adlı şiiri canlı yayında seslendirmesi oldu. Duygusal atmosferiyle dikkat çeken bu bölüm hem yazar hem de dinleyiciler için unutulmaz bir an oluşturdu.

Programda ayrıca "Boyut Hırsızı" serisinin Türkiye genelinde birçok okulda okuma listelerine girmesi, gençlerde tarih bilinci oluşturmadaki katkısı ve öğrencilerden gelen geri dönüşler de konuşuldu. Balıkesir’de görev yapan Okay, öğretmenlik deneyiminin hikâyelerine ilham verdiğini, öğrencilerle kurduğu bağın ise üretim motivasyonunu güçlendirdiğini ifade etti.

Program sonunda Zeynep Bayraktutan şu sözlerle teşekkür etti:

"Eserleriyle gençlere yol gösteren, öğretmenliğiyle örnek olan bir yazarla Öğretmenler Günü haftasında bir araya gelmek bizim için büyük mutluluk. Boyut Hırsızı serisini ve diğer eserleri tüm dinleyicilerimize tavsiye ediyorum."

"Işık Tutanlar", alanında fark oluşturmuş isimleri konuk ederek kültür, sanat ve edebiyat dünyasına değer katan hikâyelere ışık tutmaya devam ediyor.