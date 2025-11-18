Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi, aynı grup bünyesinde faaliyet gösteren diğer şirketlerle birlikte konkordato talebinde bulunduğunu açıkladı. Firma, 03.11.2025 tarihinde İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuru yaparak 2025-1005 Esas Numaralı dosya üzerinden konkordato sürecine girdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Açıklamada, şirket hakkında geçici mühlet kararı verildiği de ifade edildi.

Açıklamada, "13.11.2025 tarihinde alınan ara karar ile, geçici mühlet ve ihtiyati tedbir kararının 17.11.2025 tarihinde ilan olunduğunu bildiririz.

Ön inceleme ve ilk tahkikat duruşması, geçici mühlet süresinin sona ereceği tarih de gözetilerek 13.02.2026 saat 10:30'da yapılacaktır.

Öte yandan; Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İsfendiyar Zülfikari'nin yurt dışında özel nedenlerden kaynaklı bulunduğunu, en kısa sürede Türkiye'ye döneceğini bildiririz" ifadeleri yer aldı.

TP Petrol Dağıtım da konkordato ilan etmişti

Grubun mali yapısını zora sokan süreç, akaryakıt kaçakçılığı iddialarıyla başlatılan soruşturmanın genişlemesi ve TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin konkordato talebiyle kamuoyunun gündemine taşınmıştı. Bu dönemde şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, Zülfikari ise uzun süredir yurtdışında bulunduğu için firari durumda bulunuyordu.

1942 yılından beri hizmet veriyorlardı

1942 yılında kimyevi maddelerle ticarete atılan Zülfikarlar Holding, farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla uzun süredir faaliyetlerini yürütüyor. Akaryakıt, enerji, kimya ve finans sektörlerinde hizmet veren grubun Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında yer aldığı biliniyor. Akaryakıt dağıtım sektöründe 700'ü aşkın istasyonları ile Türkiye Petrolleri ve Turkuaz Petrol markalarıyla çalışmalarını yürüten şirketin ayrıca; yenilenebilir enerji sektöründeki hidroelektrik santralleri Tesla Enerji markası, kimya sektöründe Zülfikarlar Kimyevi ve Akça Kimya markaları ve finans sektöründe Akdeniz Faktoring markası ile faaliyetleri mevcut. Şirket, 1981'den beri Zülfikarlar Kimyevi ve 2004'ten beri Akça Kimya markaları ile yol yürüyordu. Akça Kimya’nın Türkiye pazarında aktif olarak çeşitli kimyasalların dağıtım ve üretimini yerine getirdiği; tekstil, ağaç, tarım, polyester, boya, deterjan ve kozmetik, gıda ve yem alanlarında hizmet verdiği biliniyor.