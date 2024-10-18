Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 34 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 07.00 civarında Aksaray-Ankara kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Balıkesir'den Kapadokya bölgesindeki Nevşehir'e yolcu taşıyan Nurhan Hazer'in (55) kullandığı 45 HB 0560 plakalı tur otobüsü, kontrolü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak 90 metre sürüklendikten sonra devrildi.

Otobüste, 2 sürücü, 1 rehber ve 41 yolcu olmak üzere toplam 44 kişi bulunuyordu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi işlemleri için hastanenin morguna götürüldü.

6 kişinin hayatını kaybettiği tur otobüsünün İnegöl'den de yolcu aldığı ortaya çıktı. Tur otobüsünün kazadan önce hangi ilçelerde duraklayıp, yolcu aldığı liste şöyle;

Kazada İnegöl'den katılan yolcuların akıbeti ise merak ediliyor.