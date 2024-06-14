Fatih Sultan Mehmed ve Sultan II. Beyazıd dönemlerinde önemli görevler üstlenen Ahmed Paşa'nın Bursa’daki türbesinin depo olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada Tarih Lügati adlı hesabın şikayeti üzerine Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü harekete geçti.

Sosyal medya üzerinden Tarih Lügati adlı hesap tarafından yapılan paylaşımda Şair Ahmet Paşa Medresesindeki türbenin içine ayakkabı, kürek, cansız manken, dirgen ve koli gibi malzemelerin konularak adeta bir depo haline getirildi. Şikayet üzerine Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğümüz gerekli temizliği yapmış eserlerimizi korumaya almıştır. İlgili tahsisli vakfa ise gerekli uyarılar yapılmıştır. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz." denildi.



AHMED PAŞA KİMDİR?

Kendisi Fatih Sultan Mehmet'in öğretmenidir. Ahmet Paşa, Sultan II. Murat saltanat dönemi kazaskerlerinden Veliyüddin bin İlyas Efendi’nin oğludur. Milliyetçilikle ilgili çalışmaları yapan ilk şairdir. Latifi'nin Tezkere'sinde ve Gelibolulu Mustafa Âlî'nin Künhü'l-Ahbâr adlı eserinde Bursa'da doğduğu yazılıdır. Ahmet Paşa eğitimini II. Murat döneminde Edirne’de yapmış ve o dönemde geçerli bilgiler yanında Arapça ve Farsça da öğrenmiştir. Eğitimini bitirdikten sonra, önce Bursa’da Muradiye Medresesi’ne müderris olarak tayin edilmiş ve sonra 1451 (hicri 855)de Edirne Kadısı görevine atanmıştır. Fatih Sultan II. Mehmed'in tahta geçmesinden sonra kazasker olmuş ve onun muhasipliği ve öğretmenliği görevlerinde bulunmuştur. Sonra vezirlik rütbesine yükselmiştir.



Ahmet Paşa, daha sonra otuz akçe yevmiyeli olarak ile Bursa’ya tayin edilip orada Orhaniye, Muradiye ve Emir Sultan medrese vakıflarının mütevelliliği ile görevlendirilmiştir. Sonra sırasıyla Sultanönü (Eskişehir), Tire ve Ankara'da sancak beyliği görevine atanmıştır. Fatih’in 1481’de ölümünden sonra II. Bayezid’in zamanında tekrar eski itibarını kazanıp Bursa’ya sancak beyi olarak tayin olunmuştur. O görevde iken 1496 (hicri 602) yılında Bursa'da ölmüş ve Muradiye Camii yanında kendi yaptırdığı medrese yanında gömülmüş ve sonradan bir türbe inşa edilmiştir.

Ahmed Paşa'nin zeki, zarif, nüktedan ve hazırcevap bir kişiliği olduğu belirtilmiştir. Ahmed Paşa yaşadığı zamanlarda devrinin en büyük şairi olarak kabul edilmiş ve saygı görmüştür.