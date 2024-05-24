Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Erdek Belediyesi tarafından işbirliği içinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Erdek’in Ocaklar sahil bandındaki kumsalın temizliği ve bakımı gerçekleştiriliyor.

Traktörlerle çapalanan ve eleme aracı ile titizlikle elenen kumlar, ağaçların budaması da yapılarak sahil bölgesi yaz sezonuna hazırlanıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonun yaklaşmasıyla birlikte tatilcilerin keyifli ve huzurlu bir deniz keyfi yaşayabilmeleri için plaj hazırlıklarını sürdürüyor. Erdek Ocaklar kumsalı, yerel ekipler tarafından titizlikle temizlik ve bakım çalışmalarına tabi tutuluyor.

Her yıl doğal ve tarihi güzellikleriyle yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan Ocaklar kumsalı, turizm sezonuna hazırlanıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Erdek Belediyesine bağlı ekipler, belirlenen program doğrultusunda plajlardaki kumları özel makinalar aracılığıyla eleyip yabancı cisimlerden arındırıyor. Ayrıca denizdeki yosunları toplayan ekipler, eskiyen soyunma kabinleri, duşlar, şezlonglar ve engelli rampalarını yenileriyle değiştirme çalışmalarını da sürdürüyorlar.

Tatilcilerin sağlıklı ve güvenli bir deniz tatili geçirebilmeleri için hijyen tedbirlerini de en üst seviyede tutan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, plajlarda dezenfekte işlemlerine de özen gösteriyor. Bakım ve temizlik çalışmaları bölge halkı ve ziyaretçiler tarafından memnuniyetle karşılanıyor