Tokyo'da gerçekleştirilen ve yapay zekâ, eğitim ve sosyal bilimlerin kesişimine odaklanan uluslararası konferansta sunulan 'An AI-Driven Model Proposal for Department-Based Promotion Processes in Human Resource Management' başlıklı çalışma, alanında özgün yaklaşımı ve bilimsel katkısıyla dikkat çekti. İnsan kaynakları yönetiminde departman bazlı terfi süreçlerine yapay zekâ destekli bir model öneren çalışma, en iyi bildiri 'Best Paper' ödülüne değer görüldü.

Çalışması ve elde edilen başarı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Pelin Vardarlıer, yapay zekâ temelli modellerin daha adil, şeffaf ve veriye dayalı karar alma süreçlerine önemli katkılar sunduğunu belirtirken, Balıkesir Üniversitesini ve ülkemizi uluslararası bir platformda başarıyla temsil etmekten gurur duyduğunu ifade etti.